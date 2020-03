Telecomoperators in verschillende landen tonen boodschappen als 'Blijf thuis' op de smartphone zodra de gebruiker van een WiFi-signaal overschakelt naar het mobiele netwerk. Lees: wanneer hij 'zijn kot' verlaat.

Op Twitter regent het meldingen van gebruikers uit diverse landen die op hun smartphone plots boodschappen als #StayHome, #YoMeQuedoEnCasa (Spaans) of #EvdeKal (Turks) zien verschijnen zodra ze de straat op gaan. De meldingen worden getoond in de statusbalk van de telefoon, helemaal links bovenaan. In België lijkt telecombedrijf Orange ook mee te doen, zo blijkt uit een schermafbeelding die een landgenoot op Twitter postte.

Andere landen waar operators langs deze weg waarschuwingen uitsturen zijn (in elk geval) Duitsland, Luxemburg, Peru, de Verenigde Arabische Emiraten, India, Turkije, Roemenië en Indonesië. De boodschappen verschijnen overigens niet alleen als de gebruiker zijn woonst verlaat, maar ook wanneer de WiFi-functie van de smartphone handmatig wordt uitgeschakeld.

Op Twitter regent het meldingen van gebruikers uit diverse landen die op hun smartphone plots boodschappen als #StayHome, #YoMeQuedoEnCasa (Spaans) of #EvdeKal (Turks) zien verschijnen zodra ze de straat op gaan. De meldingen worden getoond in de statusbalk van de telefoon, helemaal links bovenaan. In België lijkt telecombedrijf Orange ook mee te doen, zo blijkt uit een schermafbeelding die een landgenoot op Twitter postte.Andere landen waar operators langs deze weg waarschuwingen uitsturen zijn (in elk geval) Duitsland, Luxemburg, Peru, de Verenigde Arabische Emiraten, India, Turkije, Roemenië en Indonesië. De boodschappen verschijnen overigens niet alleen als de gebruiker zijn woonst verlaat, maar ook wanneer de WiFi-functie van de smartphone handmatig wordt uitgeschakeld.