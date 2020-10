Bedrijven die voor hun mailservers nog steunen op Exchange 2010 maken best spoedig werk van een upgrade. Binnen anderhalve week loopt de ondersteuning af.

Ondersteuning voor Exchange 2010 zou normaal in januari worden stopgezet, maar Microsoft verlengde dit tot 13 oktober 2020.

Mailboxen die steunen op de verouderde versie blijven werken, maar krijgen geen ondersteuning meer voor bugs, updates van tijdzones en securityproblemen. Dat wil zeggen dat nieuw ontdekte beveiligingsproblemen niet langer worden opgelost waardoor mailboxen kwetsbaarder zijn voor hackers.

Wie nog geen werk heeft gemaakt van een upgrade kan overstappen naar Exchange 2016 of 2019 die beiden nog tot oktober 2025 worden ondersteunt. Voor het oudere Exchange 2013 is dat al in april 2023.

Op lange termijn, vanaf midden 2021, zal een aflopende ondersteuning minder een probleem vormen. Bedrijven die op dat moment hun Exchange-software upgraden krijgen vanaf dan enkel nog een abonnementsmodel waarbij gebruikers standaard de nieuwste versie krijgen.

Is Exchange 2010 nog veel in gebruik? Volgens beveiligingsbedrijf Radid7 wel. Tegenover The Register zegt het bedrijf dat het op het publieke internet wereldwijd zo'n 139.711 organisaties kon vinden die Outlook Web Access (OWA) op Exchange 2020 hadden draaien. Zo'n 54.000 daarvan werden al zes jaar niet meer geüpdate. De organisatie vond zelfs nog zo'n zestienduizend versies die op Exchange 2007 draaien, dat al drie jaar geen ondersteuning meer krijgt.

Ondersteuning voor Exchange 2010 zou normaal in januari worden stopgezet, maar Microsoft verlengde dit tot 13 oktober 2020.Mailboxen die steunen op de verouderde versie blijven werken, maar krijgen geen ondersteuning meer voor bugs, updates van tijdzones en securityproblemen. Dat wil zeggen dat nieuw ontdekte beveiligingsproblemen niet langer worden opgelost waardoor mailboxen kwetsbaarder zijn voor hackers.Wie nog geen werk heeft gemaakt van een upgrade kan overstappen naar Exchange 2016 of 2019 die beiden nog tot oktober 2025 worden ondersteunt. Voor het oudere Exchange 2013 is dat al in april 2023.Op lange termijn, vanaf midden 2021, zal een aflopende ondersteuning minder een probleem vormen. Bedrijven die op dat moment hun Exchange-software upgraden krijgen vanaf dan enkel nog een abonnementsmodel waarbij gebruikers standaard de nieuwste versie krijgen.Is Exchange 2010 nog veel in gebruik? Volgens beveiligingsbedrijf Radid7 wel. Tegenover The Register zegt het bedrijf dat het op het publieke internet wereldwijd zo'n 139.711 organisaties kon vinden die Outlook Web Access (OWA) op Exchange 2020 hadden draaien. Zo'n 54.000 daarvan werden al zes jaar niet meer geüpdate. De organisatie vond zelfs nog zo'n zestienduizend versies die op Exchange 2007 draaien, dat al drie jaar geen ondersteuning meer krijgt.