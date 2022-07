Safeonweb waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als het 'Centrum voor Cybersecurity België'. De afgelopen dagen kwamen er al verschillende meldingen binnen van mensen die zo'n verdachte e-mail kregen.

De valse e-mail waarvan sprake, lijkt afkomstig te zijn van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). De e-mail meldt dat er een dossier is geopend op naam van de ontvanger en vraagt om dringend te reageren. Safeonweb benadrukt dat het om oplichting gaat en vraagt om zeker niet te reageren of op de link te klikken.

'Het bericht is zeer slecht geschreven en komt niet geloofwaardig over', aldus Safeonweb. 'Het wordt ook niet verstuurd van een echt e-mailadres van het Centrum voor Cybersecurity België - die eindigen op @ccb.belgium.be. Het CCB opent trouwens nooit dossiers want het heeft die bevoegdheid niet.' Verdachte e-mails kunnen wel worden doorgestuurd naar verdacht@safeonweb.be.

