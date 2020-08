Op Facebook circuleert momenteel een erg geloofwaardige poging tot oplichting. Een nagemaakte pagina van Ikea Belgium belooft gratis cadeaubonnen, maar wie deelneemt komt bedrogen uit.

De oplichting zelf is niet nieuw. Al in 2014 doken op Facebook links op voor gratis waardebonnen bij de meubelketen. Ook gelijkaardige campagnes met de namen van Colruyt, KLM, Walibi, Brussels Airlines, Carrefour of andere bekende winkels duiken regelmatig op.

Met dit soort 'advertenties' lokken oplichters je naar een valse enquête die je doorverwijst naar een gevaarlijke website. © PVL

Wat deze poging iets verfijnder, en daarom geloofwaardiger, maakt is dat de oplichters een pagina met de naam 'IKEA Belgium' hebben aangemaakt, voorzien van foto's, enkele posts rond haar Zweedse identiteit, het overlijden van oprichter Ingvar Kamprad enz... Dat de pagina nagemaakt is valt vooral op omdat ze geen volgers en likes telt, en pas op 13 augustus is aangemaakt.

De nagemaakte pagina van Ikea Belgium ziet er verrassend echt uit. Alleen het aantal volgers en de oprichtingsdatum verklapt dat er iets niet klopt. © PVL

Ook de post zelf toont als een gesponsorde post die zogezegd doorverwijst naar Ikea.com. Er staat te lezen dat de winkel omwille van haar 36-jarige verjaardag waardebonnen uitdeelt. Maar op het eerste zicht zie je dus niet dat het om een nagemaakte pagina gaat.

Wie doorklikt komt echter op een online enquête uit, zogezegd nog steeds van Ikea. Wie die invult wordt doorverwezen naar een malafide link waarmee mogelijk mensen worden opgelicht of malware toegestuurd krijgen.

Zulke oplichtingspogingen circuleren al jaren. De gouden regel is dat als het te goed is om waar te zijn, het meestal niet waar is. Ook als grote merken je naar sites sturen die niet van hen zijn, denk je best twee keer na vooraleer je er gegevens achterlaat.

Wie doorklikt komt op een enquête uit, die op haar beurt doorverwijst naar een malafide website. © PVL

