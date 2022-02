De Britse fiscus heeft drie kunstwerken onder de vorm van NFT's (non-fungible tokens) in beslag genomen in een onderzoek naar grootschalige btw-fraude. In de zaak zijn ook drie mensen opgepakt, zo hebben de Britse autoriteiten bekendgemaakt.

Met een non-fungible token kan het eigenaarschap van digitale objecten met behulp van blockchain worden gegarandeerd. Ze worden vaak gebruikt om online digitale kunst, afbeeldingen of videofragmenten te veilen. Dezelfde technologie zit ook achter cryptomunten zoals bitcoin.

De eerste inbeslagname van de NFT's is 'een waarschuwing aan iedereen die cryptoactiva denkt te kunnen gebruiken om geld te verbergen' voor de fiscus, waarschuwt Nick Sharp, adjunct-directeur economische misdrijven bij de Britse fiscale administratie.

De geschatte waarde van de NFT's heeft de fiscus niet meegedeeld. Ze werden in beslag genomen samen met andere activa in het kader van een fraude-onderzoek. Er is sprake van 1,4 miljoen pond (1,7 miljoen euro) verlies voor de Britse overheid.

