Opnieuw meer zakelijke PC's verscheept: Lenovo blijft marktleider

Zowel de EMEA-regio, Azië/Pacific en Japan zagen de PC-markt in het derde kwartaal groeien, terwijl de markt in de Verenigde Staten (VS) en Latijns-Amerika juist daalde. De grootste daling vond plaats in Latijns-Amerika, waar het aantal verscheepte units met 8,5% is afgenomen. Dit terwijl de cijfers in eerdere kwartalen van 2018 juist stabiel waren.

Leveringsproblemen bij CPU-fabrikanten

De cijfers komen overeen met de verwachtingen van Gartner voor de rest van het jaar, waarin het onderzoeksbureau leveringsproblemen bij CPU-fabrikanten verwacht. Dit tekort zal op de korte termijn invloed hebben op de verkoop van PC's, maar Gartner voorziet geen blijvende impact op de vraag naar PC's. Naar verwachting houdt het tekort tot 2019 aan, al voorspelt Gartner dat Intel prioriteit zal geven aan high-end CPU's en CPU's voor zakelijke PC's. AMD richt zich naar verwachting op delen van de markt waar Intel onvoldoende CPU's kan leveren.

Minder consument, meer zakelijk

"De PC-markt wordt opnieuw gedreven door een stabiele zakelijke vraag naar PC's, wat werd gedreven door Windows 10 PC hardware upgrades. We verwachten dat de Windows 10 upgradecyclus doorzet tot en met 2020, waarna de vraag naar upgrades zal afnemen", aldus Mikako Kitagawa, analist bij Gartner. "Ondanks dat het derde kwartaal doorgaans sterke resultaten laat zien voor verkoop van PC's aan consumenten door het back-to-school seizoen, heeft de zwakke vraag naar consumenten PC's doorgezet. Dit compenseert de sterke sales in de zakelijke markt."

Lenovo, HP en Dell groeien

Lenovo was net als een jaar geleden de grootste speler op de markt met een marktaandeel van 23,6%. Het bedrijf verscheepte 10,7% meer PC's in het derde kwartaal van 2018. HP staat op een tweede plaats met 21,8% marktaandeel en een groei van 6,2%, gevolgd door Dell met een marktaandeel van 16% en een groei van 5,3%. Al het tiende kwartaal op rij trouwens dat Dell meer PC's heeft verscheept. In de EMEA-regio werden in totaal 18,9 miljoen PC's verscheept in het derde kwartaal, wat 1,1% meer is dan in dezelfde periode een jaar eerder. De vraag naar consumenten PC's blijft in de regio afdalen, waardoor de markt vooral afhankelijk is van vraag naar zakelijke PC's. De vraag naar Windows 10 upgrades zal in West-Europa nu wel gaan afnemen, verwacht Gartner.

