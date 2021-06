Duitse vakbonden leggen drie dagen het werk neer. Ze protesteren tegen de te hoge werkdruk op momenten dat Amazon promoties doorvoert.

De timing van de staking valt net op Prime Day, een dag waarop Amazon kortingen geeft aan leden, waardoor het opmerkelijk drukker is in de bezorgcentra van de webshopreus. Daarom plant vakbondsorganisatie Verdi een staking gedurende drie dagen.

'De arbeiders in de bezorgcentra moeten omgaan met een toevloed aan klanten en krijgen geen eurocent meer voor die extra werkdruk,' zegt vakbondsvertegenwoordiger Orhan Akman in een verklaring aan Reuters.

Verdi organiseert sinds 2013 regelmatig stakingen bij Amazon. De vakbond eist hogere lonen en betere werkomstandigheden. Amazon zelf zegt dat het uitstekend betaalt en dat negentig procent van de werknemers gewoon werkt. Het bedrijf garandeerde eerder deze maand wel nog een minimumloon van 12 euro per uur, wat binnen anderhalf jaar wordt opgetrokken tot 12,5 euro per uur.

Amazon ligt niet alleen in Duitsland onder vuur voor werkomstandigheden. Ook in de VS komen regelmatig schrijnende arbeidsomstandigheden aan het licht. Zo probeert het bedrijf in de VS al jaren vakbondsvorming tegen te gaan en ligt de werkdruk er zo hoog dat werknemers regelmatig zich ontlasten in flessen of postzakken om tijd te winnen. Amazon ontkende ook die praktijken, maar uitgelekte mails bevestigen dat het bedrijf op de hoogte is van die toestand.

