Aanleiding daarvoor is een uitspraak in een rechtszaak die Nokia eerder aanspande rond patentschendingen. Oppo en OnePlus verloren die rechtszaak.

Oppo en OnePlus verkopen geen smartphones meer via hun webshops in Duitsland. Dat meldt techsite The Verge. De zaak draait om de wijze waarop smartphones van beide merken 4G- en 5G-signalen verwerken. Nokia stelt dat dit in strijd is met octrooien waarvan het bedrijf eigenaar is. Een Duitse rechter geeft Nokia nu gelijk. Een en ander betekent dat de Duitse websites van beide bedrijven zijn aangepast en dat de verkoop van hardware in hun Duitse webshops aan banden is gelegd.

Een woordvoerder van OnePlus zegt tegen The Verge ondertussen dat Nokia een 'onredelijk hoge vergoeding' vraagt voor het gebruik van zijn octrooien - 2,50 euro per toestel. Ook meldt de woordvoerder dat Oppo en OnePlus met relevante partijen samenwerken om het probleem op te lossen.

Omweg

De verkoopstop heeft geen impact op gebruikers van Oppo- en OnePlus-smartphones die eerder in Duitsland zijn verkocht. Daarnaast kunnen nieuwe toestellen van de twee Chinese merken mogelijk nog wel via derde partijen in Duitsland worden verkocht. In andere landen blijven de producten nog wel verkrijgbaar in de eigen shop van het merk. Belgische klanten moesten altijd al langs een externe verdeler zoals een telecomprovider of een elektronicawinkel.

Nokia overweegt om gelijkaardige rechtszaken aan te spannen tegen Oppo en OnePlus in Nederland, Finland, Spanje en Zweden. Verder zou smartphone-merk Vivo bij de rechtszaken betrokken kunnen raken. Dat is net als Oppo en OnePlus een dochter van BBK Electronics.

In samenwerking met Dutch IT Channel

Oppo en OnePlus verkopen geen smartphones meer via hun webshops in Duitsland. Dat meldt techsite The Verge. De zaak draait om de wijze waarop smartphones van beide merken 4G- en 5G-signalen verwerken. Nokia stelt dat dit in strijd is met octrooien waarvan het bedrijf eigenaar is. Een Duitse rechter geeft Nokia nu gelijk. Een en ander betekent dat de Duitse websites van beide bedrijven zijn aangepast en dat de verkoop van hardware in hun Duitse webshops aan banden is gelegd. Een woordvoerder van OnePlus zegt tegen The Verge ondertussen dat Nokia een 'onredelijk hoge vergoeding' vraagt voor het gebruik van zijn octrooien - 2,50 euro per toestel. Ook meldt de woordvoerder dat Oppo en OnePlus met relevante partijen samenwerken om het probleem op te lossen.De verkoopstop heeft geen impact op gebruikers van Oppo- en OnePlus-smartphones die eerder in Duitsland zijn verkocht. Daarnaast kunnen nieuwe toestellen van de twee Chinese merken mogelijk nog wel via derde partijen in Duitsland worden verkocht. In andere landen blijven de producten nog wel verkrijgbaar in de eigen shop van het merk. Belgische klanten moesten altijd al langs een externe verdeler zoals een telecomprovider of een elektronicawinkel. Nokia overweegt om gelijkaardige rechtszaken aan te spannen tegen Oppo en OnePlus in Nederland, Finland, Spanje en Zweden. Verder zou smartphone-merk Vivo bij de rechtszaken betrokken kunnen raken. Dat is net als Oppo en OnePlus een dochter van BBK Electronics.In samenwerking met Dutch IT Channel