Het Chinese OPPO, dat zijn smartphones sinds kort ook in België aan de man brengt, heeft drie versies van de Reno4 aangekondigd. Alle modellen beschikken over 5G-connectiviteit en de prijzen gaan van 399 tot 799 euro. Ook introduceerde OPPO een nieuwe smartwatch.

De nieuwe telefoons zijn de Reno4, Reno4 Pro en Reno4 Z. Het topmodel, de Pro met 6,5-inch OLED-scherm, valt vooral op door zijn geavanceerde videomogelijkheden. Zo beschikt het toestel over een Ultra Night Video-functie die gekoppeld is aan een 120° supergroothoeklens. Om de kwaliteit van nachtelijke opnames nog verder te verhogen ontwikkelde OPPO het Moonlight Video Algorithm, wat volgens de fabrikant zou resulteren in 33,7 procent meer helderheid.

Snapdragon 765G

De camera aan de achterzijde van de Reno4 Pro is een 3+1-combinatie die bestaat uit een 48MP hoofdcamera, een 12MP ultragroothoeklens, een 13MP telelens en een laserdetectie-autofocuslens. Bij de 'gewone' Reno4 (uitgerust met een 6,4-inch OLED-scherm) omvat de optiek drie camera's: 48MP, 8MP en een 2MP Triple LDAF Camera. Beide toestellen worden aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 765G met geïntegreerde 5G-chip en ondersteunen SA/NSA dual-mode netwerken.

De nieuwe OPPO Reno4. © OPPO

Tot slot is er ook nog de iets goedkopere Reno4 Z, een smartphone met een 6,57-inch LCD-scherm en een MTK Dimensity 800-processor die geïntegreerd is met een 5G-modem. Het toestel beschikt over een dual-lens frontcamera en een 48MP Ultra Wide-angle Quadcam.

Prijzen en beschikbaarheid

Reno4 Pro met 12GB RAM en 256GB opslag, in Galactic Blue of Space Black: 799 euro. Reno4 met 8GB RAM en 128GB opslag, beschikbaar in dezelfde twee kleuren: 599 euro. Reno4 Z met 8GB RAM en 128GB opslag in Ink Black: 399 euro. De nieuwe OPPO's zijn te koop vanaf 8 oktober. In België geldt een lanceringsaanbod tot 31 oktober, met een gratis OPPO Watch (t.w.v. 249 euro) bij aankoop van een Reno4 (Pro) of de OPPO Enco W51 wireless earbuds (t.w.v. 119 euro) bij aankoop van de Reno4 Z.

