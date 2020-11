Oppo introduceert zijn nieuwste smartwatch in België

De Chinese smartphonebouwer Oppo heeft de Oppo Watch in België uitgebracht. Het slimme uurwerk is er in twee varianten en prijzen beginnen bij 249 euro.

Oppo levert de Watch in uitvoeringen van 41mm en 46mm. De diagonalen van de AMOLED-schermpjes bedragen respectievelijk 1,6-inch en 1,91-inch en de pixeldichtheid ligt op 301 en 326 PPI. Beide klokjes zijn voorzien van WiFi en de oplaadbare batterij zingt het onder normale omstandigheden tot 24/36 uur uit. Er is ook een speciale Power Saver-modus, met een minimum aan functionaliteit, die de batterijduur verlengt tot maximaal 14/21 dagen. Google Fit Besturingssysteem van dienst is het Wear OS van Google, waarvoor intussen al heel wat apps bestaan. De nadruk ligt bij dit gadget evenwel op de sportieve functies, met verschillende trainingsmodi met spraakcoaching: Fitness Run, Fat Burn Run, Outdoor Walk, Outdoor Cycling en Swimming. Google Fit zorgt daar bovenop ook nog voor de registratie van tal van andere activiteiten, zoals roeien en kitesurfen. Andere features van de Oppo Watch zijn gps-ondersteuning, always-on hartslagmeting en de slaaptracking die na elke nacht een gedetailleerd rapport over je slaapritme oplepelt. Prijzen van de kleinere smartwatch beginnen bij 249 euro (afhankelijk van het gekozen polsbandje), het grotere model kost honderd euro meer. Oppo levert de Watch in uitvoeringen van 41mm en 46mm. De diagonalen van de AMOLED-schermpjes bedragen respectievelijk 1,6-inch en 1,91-inch en de pixeldichtheid ligt op 301 en 326 PPI. Beide klokjes zijn voorzien van WiFi en de oplaadbare batterij zingt het onder normale omstandigheden tot 24/36 uur uit. Er is ook een speciale Power Saver-modus, met een minimum aan functionaliteit, die de batterijduur verlengt tot maximaal 14/21 dagen.Besturingssysteem van dienst is het Wear OS van Google, waarvoor intussen al heel wat apps bestaan. De nadruk ligt bij dit gadget evenwel op de sportieve functies, met verschillende trainingsmodi met spraakcoaching: Fitness Run, Fat Burn Run, Outdoor Walk, Outdoor Cycling en Swimming. Google Fit zorgt daar bovenop ook nog voor de registratie van tal van andere activiteiten, zoals roeien en kitesurfen.Andere features van de Oppo Watch zijn gps-ondersteuning, always-on hartslagmeting en de slaaptracking die na elke nacht een gedetailleerd rapport over je slaapritme oplepelt. Prijzen van de kleinere smartwatch beginnen bij 249 euro (afhankelijk van het gekozen polsbandje), het grotere model kost honderd euro meer.