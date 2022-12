Het Chinese OPPO heeft donderdag twee nieuwe foldables aangekondigd. Een ervan, de Find N2 Flip, komt in het eerste kwartaal van volgend jaar ook naar Europa. Het wordt dan een rechtstreekse concurrent van de Samsung Galaxy Z Flip 4.

De OPPO Find N2 Flip onderscheidt zich meteen van Samsungs flip-style model door het 3,26-inch grote cover screen naast de cameralenzen. Het toont de belangrijkste notificaties, tot wel zes in totaal, en doet tevens dienst als 'digitale spiegel' bij het maken van selfies.

Krachtige batterij

Volgens OPPO bestond er drie jaar geleden al een prototype van de Find N2 Flip, maar waren er twee grote problemen die een vroegere lancering in de weg stonden. 'Zo nam het scharnier destijds nog te veel plaats in beslag, waardoor er geen ruimte overbleef voor een krachtige batterij', vertelt een ingenieur van OPPO tijdens de briefing die Data News bijwoonde. 'Ook horen we van veel gebruikers van flip-style telefoons dat ze niet tevreden zijn over de camerakwaliteit van hun toestel.'

Beide problemen zijn volgens OPPO weggepoetst in de Find N2 Flip. Niet alleen huist er een krachtige accu van 4.300mAh in het vooronder, er is - door een verbeterd Flexion-scharnier - na het openklappen ook geen voelbare 'naad' meer in het scherm aanwezig. De vouw zou volgens OPPO bovendien amper nog zichtbaar zijn.

Aangenaam verrast

Ook de camera's kunnen zich volgens de fabrikant nu meten met die van een klassieke smartphone. Al hopen we dat binnenkort natuurlijk zelf te kunnen testen.

Wanneer de Find N2 Flip precies op de Europese markt komt is nog niet bekend. Een prijs noemde OPPO evenmin, al wilde het bedrijf daarover wel nog kwijt dat 'we er aangenaam verrast door zullen zijn'.

De OPPO Find N2 Flip onderscheidt zich meteen van Samsungs flip-style model door het 3,26-inch grote cover screen naast de cameralenzen. Het toont de belangrijkste notificaties, tot wel zes in totaal, en doet tevens dienst als 'digitale spiegel' bij het maken van selfies.Volgens OPPO bestond er drie jaar geleden al een prototype van de Find N2 Flip, maar waren er twee grote problemen die een vroegere lancering in de weg stonden. 'Zo nam het scharnier destijds nog te veel plaats in beslag, waardoor er geen ruimte overbleef voor een krachtige batterij', vertelt een ingenieur van OPPO tijdens de briefing die Data News bijwoonde. 'Ook horen we van veel gebruikers van flip-style telefoons dat ze niet tevreden zijn over de camerakwaliteit van hun toestel.'Beide problemen zijn volgens OPPO weggepoetst in de Find N2 Flip. Niet alleen huist er een krachtige accu van 4.300mAh in het vooronder, er is - door een verbeterd Flexion-scharnier - na het openklappen ook geen voelbare 'naad' meer in het scherm aanwezig. De vouw zou volgens OPPO bovendien amper nog zichtbaar zijn.Ook de camera's kunnen zich volgens de fabrikant nu meten met die van een klassieke smartphone. Al hopen we dat binnenkort natuurlijk zelf te kunnen testen.Wanneer de Find N2 Flip precies op de Europese markt komt is nog niet bekend. Een prijs noemde OPPO evenmin, al wilde het bedrijf daarover wel nog kwijt dat 'we er aangenaam verrast door zullen zijn'.