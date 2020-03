Oppo heeft de Find X2-serie in Europa gelanceerd. Het nieuwe vlaggenschip van de Chinese smartphonemaker is de eerste die ook in België te vinden moet zijn.

Oppo, een van 's werelds grootste smartphonebouwers, is aan stevige uitbreiding naar Europa bezig en wil dit jaar ook in België uitrollen. De lancering van zijn nieuwe vlaggenschip, de Find X2-serie, is dan ook de eerste waar klanten in ons land wat aan hebben. Net als bij Huawei, vorige week, was het overigens Oppo's bedoeling om zijn nieuwe telefoon op MWC te lanceren. Daar heeft het coronavirus Covid -19 een stokje voor gestoken, dus doen we het via streaming.

"We zien de toekomst richting 5G gaan", zegt Michael Tran, die aan het hoofd staat van Europese marketing voor Oppo aan het begin van zijn presentatie. Zijn bedrijf komt dan ook met een 5G smartphone, gebaseerd op de Qualcomm Snapdragon 865 chip. Het toestel is bestand tegen stof en water met een certificatie van IP 68 (voor de Pro-versie) en het draait Oppo's eigen ColorOS als interfacelaagje bovenop Android 10. "Met ondersteuning van de volledige dienstensuite van Android", voegt Tran er fijntjes aan toe, een kleine steek naar zijn grootste Chinese concurrent.

Met die 5G hoopt Oppo dat gebruikers vaker in hoge definitie gaan streamen en gamen. Het toestel dat hier gelanceerd wordt is dan ook een "party device", aldus Tran. Het 6,7 inch OLED-scherm heeft een resolutie van 3168 bij 1440 pixels en een refresh rate van 120Hz die voor een filmische ervaring moet zorgen. Voor de gamers is dat scherm ook bijzonder aanraakgevoelig: 240Hz moet ervoor zorgen dat spelletjes sneller op je bevelen reageren. Voeg daar nog twee speakers met Dolby surround sound aan toe, en een 'billion colour display', en je hebt een stevig mediatoestel. "Een mini-cinema in je broekzak", volgens Tran.

De Oppo FindX2 Pro © Oppo

Deze smartphone komt ook met een setje camera's. Aan de achterkant van de Find X2 Pro vind je een 48MP groothoeklens, een 48MP ultragroothoeklens en een 13MP telelens. De camera is uitgerust met een Sony IMX689-sensor voor nachtfoto's, heeft ingebouwde beeldstabilisatie aan boord en ondersteunt tot 10x hybride zoom. De voorkant bevat een selfie-camera, van 32MP.

Ook handig: de batterij van 4200 mAh (4260 bij de Pro-versie) moet via een supersnel laadsysteem op 38 minuten volledig opgeladen zijn. De Find X2 serie wordt in mei over heel Europa uitgerold en bestaat bij lancering uit twee toestellen, de Find X2 (12 GB RAM, 256GB opslag) voor 999 euro en de Find X2 Pro (12GB Ram, 512GB opslag), voor 1199 euro.

