De Chinese elektronicareus OPPO, bij ons vooral bekend van zijn smartphones, heeft de OHealth H1 voorgesteld, een gezondheidsmonitor voor het hele gezin. Dat gebeurde woensdag op de jaarlijkse OPPO Inno Day, waar de fabrikant ook de Air Glass 2 Assisted Reality-bril onthulde.

OPPO heeft achter de schermen al aanzienlijk geïnvesteerd in slimme gezondheidstechnologie. Zo werd in 2021 het OPPO Health Lab opgericht voor de ontwikkeling van proactieve benaderingen om gebruikers te helpen een gezonde levensstijl op te bouwen. Dit jaar is met OHealth ook een nieuw submerk voor smart healthcare gecreëerd. De OHealth H1 is daar het eerste tastbare resultaat van.

Zes functies in één apparaat

Het nieuwe gezondheidsgadget is volgens OPPO bedoeld voor familiegebruik en combineert zes health-functies in één apparaat. Denk daarbij aan de meting van zuurstofsaturatie, hartslag en lichaamstemperatuur, het maken van een elektrocardiogram (ECG), een stethoscoopfunctie voor hart en longen, en slaaptracking.

'In tegenstelling tot de industriële ontwerpen van traditionele medische apparatuur, is de OHealth H1 een superlicht apparaat van 95 gram met esthetische afgeronde randen en een concentrisch ovaal ontwerp. Dit maakt het gemakkelijk om de OHealth H1 overal mee naartoe te nemen en regelmatige gezondheidsmetingen te integreren in je dagelijkse routines', aldus OPPO. Wanneer het toestel op de markt komt en wat het zal kosten, heeft het bedrijf nog niet bekend gemaakt.

Slimme bril

Nog op de OPPO Inno Day demonstreerde de fabrikant zijn nieuwe Assisted Reality-bril, de Air Glass 2. Die weegt slechts 38 gram en omvat voor het eerst de door OPPO ontwikkelde SRG-diffractieve golfgeleiderlens. Deze lenzen ondersteunen zichtcorrectie en andere aanpassingen, waardoor ze bijna niet te onderscheiden zijn van een gewone bril, stelt de fabrikant.

OPPO Air Glass 2 ondersteunt onder andere telefoongesprekken, realtime vertalingen en locatiegebaseerde navigatie. De bril kan ook spraak in tekst omzetten voor mensen met gehoorproblemen. Ook over de beschikbaarheid van dit gadget zijn nog geen details bekend.

Air Glass 2. © OPPO

OPPO heeft achter de schermen al aanzienlijk geïnvesteerd in slimme gezondheidstechnologie. Zo werd in 2021 het OPPO Health Lab opgericht voor de ontwikkeling van proactieve benaderingen om gebruikers te helpen een gezonde levensstijl op te bouwen. Dit jaar is met OHealth ook een nieuw submerk voor smart healthcare gecreëerd. De OHealth H1 is daar het eerste tastbare resultaat van.Het nieuwe gezondheidsgadget is volgens OPPO bedoeld voor familiegebruik en combineert zes health-functies in één apparaat. Denk daarbij aan de meting van zuurstofsaturatie, hartslag en lichaamstemperatuur, het maken van een elektrocardiogram (ECG), een stethoscoopfunctie voor hart en longen, en slaaptracking.'In tegenstelling tot de industriële ontwerpen van traditionele medische apparatuur, is de OHealth H1 een superlicht apparaat van 95 gram met esthetische afgeronde randen en een concentrisch ovaal ontwerp. Dit maakt het gemakkelijk om de OHealth H1 overal mee naartoe te nemen en regelmatige gezondheidsmetingen te integreren in je dagelijkse routines', aldus OPPO. Wanneer het toestel op de markt komt en wat het zal kosten, heeft het bedrijf nog niet bekend gemaakt.Nog op de OPPO Inno Day demonstreerde de fabrikant zijn nieuwe Assisted Reality-bril, de Air Glass 2. Die weegt slechts 38 gram en omvat voor het eerst de door OPPO ontwikkelde SRG-diffractieve golfgeleiderlens. Deze lenzen ondersteunen zichtcorrectie en andere aanpassingen, waardoor ze bijna niet te onderscheiden zijn van een gewone bril, stelt de fabrikant.OPPO Air Glass 2 ondersteunt onder andere telefoongesprekken, realtime vertalingen en locatiegebaseerde navigatie. De bril kan ook spraak in tekst omzetten voor mensen met gehoorproblemen. Ook over de beschikbaarheid van dit gadget zijn nog geen details bekend.