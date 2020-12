In Zwitserland is het eerste telefoongesprek dat volledig via 5G-technologie verloopt gehouden.

Wie vandaag 5G gebruikt, doet dat meestal in een non-standalone omgeving. Dat wil zeggen dat het 5G-signaal achterliggend wordt ondersteund door 4G-technologie. Dat wil zeggen dat een gesprek op een 5G-netwerk in principe nog geen 'volwaardig' 5G-gesprek is. Al merk je daar als gebruiker weliswaar niets van.

In Bern heeft operator Swisscom met apparatuur van Ericsson en een toestel van Oppo daar nu wel voor gezorgd. De drie claimen daarmee de Europese primeur voor een '5G standalone voice and data call' door gebruik te maken van Voice over New Radio (VoNR) en carrier aggregation samen met spectrum sharing van Ericsson. Het toestel waarmee het gesprek werd gevoerd was de Oppo Reno 4Z 5G.

Zwitserland was een van de eerste landen om een commercieel 5G-netwerk uit te rollen, het is daarom geen verrassing dat de technologie er al iets verder geïmplementeerd is. Naarmate de technologie in verschillende landen breder wordt uitgerold en wordt vervangen, zullen sommige netwerken volledig op 5G-technologie leunen en op termijn standalone 5G-netwerken zijn.

Begin dit jaar klonk het, volgens een artikel van de Financial Times, nog dat Zwitserland de uitrol van 5G zou hebben stopgezet om gezondheidsredenen, maar dat bleek achteraf gezien een misverstand te zijn. De centrale overheid van het land gaf in een omzendbrief aan de kantons aan dat het nog geen universele criteria te kunnen geven over de uitrol. Maar dat heeft de uitrol zelf nooit tegengehouden.

