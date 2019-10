Chinese telefoonmaker Oppo zal zijn volgende vlaggenschip volgend jaar eerst in Europa lanceren. Het merk wil voor het eerst ook in België voet aan grond krijgen.

Europa is een spannende markt voor smartphones. Naast de dominante bedrijven als Apple en Samsung proberen een hele reeks anderen, zoals Xiaomi, Nokia (HMD) en OnePlus hen van de troon te stoten. Bij die laatste groep zit ook Oppo.

De Chinese smartphonemaker heeft aangekondigd dat hij zijn volgende vlaggenschip in 2020 eerst in Europa zal lanceren, in plaats van in Azië. Waarschijnlijk zal dat gebeuren op het Mobile World Congres in Barcelona, eind februari.

Oppo?

Oppo is de vijfde grootste telefoonmaker ter wereld, en na Huawei en Xiaomi ook de derde grootste in thuisland China. In Europa probeert het bedrijf ondertussen een jaar lang vaste voet aan grond te krijgen, bijvoorbeeld via sponsordeals met voetbalclub FC Barcelona. De regio is een belangrijke tussenstop om wereldwijd te groeien, zegt Maggie Xue, president voor Oppo Western Europe, aan techsite Cnet: "In de komende drie tot vijf jaar willen we de belangijkste speler in de industrie voor mobiele telefoons worden."

Aan ambitie geen gebrek, maar met de introductie van 5G hoopt Oppo dat de kaarten voor de smartphonemarkt opnieuw geschud worden. Het helpt misschien ook dat belangrijkste concurrent Huawei nog steeds geplaagd door een reeks diplomatieke problemen, waardoor het bijvoorbeeld een alternatief voor Android moet zoeken. Van dat laatste heeft Oppo voorlopig geen last.

De niche waarin het merk zich hoopt te nestelen is die voor hippe consumenten. De telefoons van het merk zijn meestal iets goedkoper dan de vlaggenschepen van bijvoorbeeld een Apple of Samsung, en ze vallen op door design-ideetjes als de 'pop-up camera', waarbij de lens in het toestel verstopt zit, en naar boven floept als je een foto wil nemen.

Ondertussen in België

In ons land is het merk nog weinig bekend, al zijn de telefoons wel met enige moeite in ons land kopen, sinds Oppo vorig jaar een kantoor opende in Nederland. Volgend jaar wil het bedrijf echter ook officieel naar ons land uitbreiden, schrijft Androidworld België. "In iets meer dan een jaar tijd is OPPO sterk gegroeid in 10 Europese landen. Met de aangekondigde introducties in onder andere België, Duitsland en Portugal in 2020 willen wij onze groei verder versterken," aldus Alen Wu, Oppo global vice president. Het Nederlandse kantoor zal daarbij de Belgische belangen beheren.