Rob Verbeek, oprichter en ex-uitgever van Data News, is overleden na een moedige strijd tegen een slepende ziekte. Hij werd net geen 83.

Energiek, aimabel, vrolijk, innemend maar tegelijkertijd ook eigenzinnig en 'geen gemakkelijke in onderhandelingen': dat is hoe (ex-)medewerkers van Data News Rob Verbeek voor altijd zullen herinneren.

Rob Verbeek richtte Data News al in 1979 op, op een moment dat informatica helemaal aan het opkomen was. Gaandeweg wist hij het blad als uitgever verder uit te bouwen, zowel naar lezers als adverteerders toe waarbij hij strikt over de scheiding bleef waken: een aanpak die van Data News een succes maakte. Hoofdredacteur werd hij nooit. Maar 21 jaar lang bleef hij wel uitgever van Data News, en stond hij aan het hoofd van Diligentia Business Press. Dat werd later verkocht aan VNU Business Publications. Toen die internationale groep uit elkaar spatte, kocht Roularta Media Group in 2007 de Belgische poot. Sindsdien is Roularta de uitgever van Data News.

De voltallige redactie van Data News drukt uitdrukkelijk haar medeleven uit aan de familie, vrienden, kennissen en ex-collega's van Rob Verbeek. En zeker ook aan zijn echtgenote Krista Vanhee, die ook jarenlang vaste medewerker van Data News was en lange tijd over de eindredactie waakte. Alle warmte, Krista.

