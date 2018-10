Oprichter Pixar vertrekt

De inmiddels 73-jarige Catmull, van huis uit ICT'er, richtte Pixar in 1986 op. Hij deed dat samen met Steve Jobs en filmregisseur John Lasseter, met het doel technologie en creativiteit te combineren. De studio maakte vervolgens faam met de eerste lange bioscoopfilm die met computeranimatie werd gemaakt. Dat was Toy Story in 1995.

Filmstudiogigant Walt Disney, die al langer films van Pixar distribueerde, lijfde de studio in 2006 in. Catmull leidde daarop naast zijn eigen geesteskind ook de animatiestudio van Disney. Topman Robert Iger van Walt Disney roemt de scheidend president om zijn ''zijn onmeetbare impact op de entertainmentindustrie''.