F.C. Kohli, de 'vader van de Indiase IT-industrie' is op 96-jarige leeftijd overleden. De man had een grote impact op de Indiase economie.

Faqir Chand Kohli richtte in 1968 Tata Consulting Services op, een dienstenbedrijf dat in eerste instantie moest werken voor de rest van het Tata conglomeraat. De technocraat, die van de elektrische tak van Tata kwam, stond zo mee aan de wieg van een van India's belangrijkste industrieën: outsourcing. In 1974 begon hij met het bedrijfje diensten te exporteren, onder meer naar het Verenigd Koninkrijk en de VS. In 1981, met het Tata Research and Design Development Centre, ging TCS werken aan een gestructureerde methode van software-ontwikkeling, met een focus op process automation. Die zou aan de basis liggen van veel van de latere IT-diensten van het bedrijf. TCS heeft ondertussen 400.000 werknemers en een jaarlijks inkomen van zo'n 17 miljard euro. Kohli verliet TCS in 1996. Hij stond onder meer aan het hoofd van de IT lobbygroep NASSCOM en kreeg een belangrijke erkenning in zijn thuisland, de Padma Bhushan, voor 'verdiensten van een hoge orde'. F.C. Kohli is de voorbije week overleden. De man werd 96 jaar. Onder meer huidig eerste minister van India, Narendra Modi, maakte op Twitter zijn condoleances over.