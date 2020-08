Antwerpen heeft er een nieuwe coworkingspace bij. De ruimte is een initiatief van de oprichters van VoIP-specialist Cloud Communications.

Cloud House, zoals de werkruimte heet, beslaat 500m² en biedt ruimte aan vijftig vaste en flexibele werkplekken die per dag of per maand te huur zijn. Daarnaast zijn er ook vergaderzalen, een eetruimte en '1-1 bezinningsplekken'.

De coworking space mikt onder meer op start-ups en scale-ups. Daarbij bieden ze ook de optie om alle IT-aangelegenheden zoals laptops, VoIP en clouddiensten aan te bieden.

Het project staat los van Cloud Communications, maar is wel een initiatief van diens oprichters, Pieter en Frederik Roelants en Mike Mol. Samen investeren ze meer dan één miljoen euro in het project. "Bij bestuurders met een tech achtergrond, kan je de innovatieve features verwachten. Zo ontvang je bezoekers via een digitale receptie assistente, presenteer je live op state-of-theart SMARTBoards en kan je videoconferencing doen met een 180° 4K camera", vertelt Pieter Roelants, Oprichter van Cloud House.

