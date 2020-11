Bent u of kent u een door ICT en technologie gepassioneerde vrouw of jongedame die uitblinkt in leiderschap en die vastberaden is om verder werk te maken van meer diversiteit in de ICT-sector? Nomineer haar dan als ICT Woman of Young ICT Lady of the Year 2021.

Data News trapt de campagne voor She Goes ICT 2021 af met een duidelijke oproep. Voor het dertiende jaar op rij al gaat uw favoriete ICT-magazine op zoek naar een ICT Woman of the Year die zo de spreekwoordelijke fakkel overneemt van Dewi Van De Vyver. Ook voor Young ICT Lady of the Year Julie Scherpenseel gaan we op zoek naar een waardige opvolgster: zij wordt dan meteen de tiende jongedame die een jaar lang die titel mag dragen.

Met deze awards en het She Goes ICT event wil Data News de aandacht vestigen op het parcours van sterke dames in de nog steeds overwegend mannelijke ICT-wereld. Door rolmodellen in de spotlights te plaatsen helpen we om belangstelling aan te wakkeren bij (jonge)dames voor een loopbaan in de ICT-sector. Het She Goes ICT initiatief kreeg sinds de oprichting al heel wat weerklank en visibiliteit.

Kent u - of bent u zelf - een kandidaat die in aanmerking komt om Young ICT Lady of ICT Woman of the Year te worden? Wacht dan niet langer en nomineer haar of uzelf via www.shegoesict.be. Dat kan nog tot 29 november. Achter de 'apply'-knop vindt u de criteria. Uit alle nominaties selecteert de jury een top-10, waarna alle lezers van Data News de kans krijgen om te stemmen. Het is de jury die nadien de eindbeslissing neemt op basis van presentaties van de finalisten.

Alle informatie over de nominaties en de criteria vindt u op www.shegoesict.be. Op 4 februari 2021 stellen we de winnaressen voor op het She Goes ICT evenement. Dat wordt dan meteen voor de allereerste keer een virtuele awardceremonie.

