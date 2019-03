Optimize Group verkocht aan Priority Software

Optimize Group bestaat sinds 2003, telt vandaag veertig mensen en wordt geleid door CEO Frank Volders.Hij en de rest van de directie en management blijven aan boord. Het bedrijf focust zich op ERP, BI en CRM en is onder meer actief in de staal- en metaalindustrie, drankenhandel en bij KMO's.

Hoofdaandeelhouder van het Limburgse bedrijf was Paolo Senes, de overige aandelen waren in handen van Benny Westaedt. Zij verkopen met de overname al hun belangen in het bedrijf aan Priority Software. Hoeveel die laatste betaalt voor de overname wordt niet meegedeeld.

Met de overname wil Priority Software, dat wordt geleid door CEO Andres Richter, in eerste instantie groeien op de Belgische ERP-markt, met de ambitie om dat vervolgens naar Europa uit te breiden. Vandaag heeft het bedrijf al een kantoor in het Verenigd Koninkrijk.

In 2016 nam het Israëlische bedrijf ook het Amerikaanse Performa Apps over. In 2017 volgde het Israëlische ERP-bedrijf Monitin Information Systems. Vorig jaar lijfde het ook het Amerikaanse Acclivity in. Vandaag is het actief in veertig landen.