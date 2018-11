Opvolger Pokémon Go uitgesteld

Begin dit jaar had Niantic gemikt op de tweede helft van 2018 om haar nieuwe AR-game uit te brengen. Nu kondigt het bedrijf aan dat de lancering pas in 2019 zal plaatsvinden, zonder te preciseren wanneer precies en zonder een reden te geven voor de vertraging. Niantic loste wel al een trailer.

Wizards Unite wordt de opvolger van Pokémon Go, dat ook van Niantic is. Net als bij Pokémon Go moeten spelers door de echte wereld lopen op zoek naar wezentjes. Bij Wizards Unite gaat het om de mythische beesten uit Harry Potter en Fantastic Beasts. Mogelijk wordt de verhaallijn iets uitgebreider dan bij Pokémon Go.

Pokémon Go kwam in juli 2016 op de markt. De game werd meer dan 800 miljoen keer gedownload en heeft ongeveer 2 miljard dollar opgebracht