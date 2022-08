Oracle kijkt aan tegen een groepsrechtszaak tegen haar advertentietechnologie. Die zou ongewenst data verzamelen van vrijwel iedereen die online actief is.

De aanklagers claimen dat Oracle de privacy van maar liefst vijf miljard mensen schendt via haar eigen advertentietechnologie, of de dochterbedrijven daarrond. Maar de zaak is juridisch complex. Yahoo Finance meldt dat Oracle op zich geen algemene privacywet in de VS overtreedt, maar dat de aanklagers voor hun zaak wijzen naar een reeks van wetten op federaal, grondwettelijk en statelijk niveau, samen met andere wetgeving rond concurrentie en privacyschending.

Vijf miljard mensen

In de kern van de zaak gaat het er om dat Oracle grote hoeveelheden data verzamelt zonder medeweten of toestemming van internetgebruikers, die vervolgens wordt gebruikt om op individueel niveau profielen aan te maken. Die profielen worden vervolgens verder verrijkt via de data marketplace van Oracle.

De bewering dat de tools van Oracle vijf miljard mensen volgen komt niet van de aanklagers zelf. Oracle-oprichter en CTO Larry Ellison omschreef de Oracle Data Cloud in 2016 zelf als de grootste identificatie van consumenten ter wereld, met vijf miljard mensen in.

Bij die voorstelling sprak hij onder meer over het in real time volgen van mensen hun gedrag op social media in combinatie met hun locatie en dat verbeterd met machine learning, claimend dat ze meer data van consumenten hadden dan Facebook. Het einddoel is zo goed mogelijk voorspellen wat mensen kopen.

Larry Ellison vertelt in 2016 over de mogelijkheid om 5 miljard mensen te volgen. © .

De zaak wordt aangespannen door drie personen. Dr. Johnny Ryan, senior fellow van de Irish Council for Civil Liberties (ICLL), Michael Katz-Lacabe, director of research bij The Center for Human Rights and Privacy en Dr Jennifer Golbeck, professor computerwetenschappen aan de universiteit van Maryland. Al handelen ze naar eigen zeggen namens internetgebruikers wereldwijd. De volledige aanklacht valt hier na te lezen.

Het gaat om namen, thuisadressen, e-mailadressen, online en fysieke aankopen, inkomens, interesses, politieke voorkeuren en een gedetailleerd logboek van je online activiteiten, zegt ICLL in een persbericht. 'Oracle schendt de privacy van miljarden gebruikers wereldwijd. Dit is een Fortune 500 bedrijf met een gevaarlijke missie om elke persoon ter wereld te volgen en te kijken wat ze doen. We doen dit om Oracle's surveillance machine te stoppen,' zegt Ryan.

Geen evidentie

Maar de zaak is geen vanzelfsprekendheid. Yahoo wijst er op dat een soortgelijke zaak in Europa niet vanzelfsprekend was, terwijl Europa doorgaans strengere privacywetten heeft. Een Nederlandse rechtbank zou een gelijkaardige zaak vorig jaar hebben afgewezen omdat de aanklagers niet konden aantonen dat ze namens de betrokken gebruikers handelden. In het Verenigd Koninkrijk ging een gelijkaardige zaak niet door.

