Oracle-apps krijgen digitale assistent

De Oracle Digital Assistant is een extra interface die informatie kan halen uit Oracle's applicaties voor HR, ERP, CRM en CX (customer experience). Het proces leert gebruikerspatronen, kan taken automatiseren en begrijpt context. De komst werd al aangekondigd tijdens de afgelopen kwartaalresultaten, maar wordt nu op Oracle OpenWorld ook officieel gelanceerd.

De slimme assistent is niet gelinkt aan een specifiek platform. Zo demonstreert CTO Larry Ellison hoe hij op Slack een onkostennota indient door een foto van de rekening te nemen, en de chatbot gekoppeld aan de applicatie meldt het meteen wanneer de rekening abnormaal hoog is. Maar de tools zijn ook te integreren in Facebook Messenger, WeChat of spraakassistenten als Amazon's Alexa.

"Je hoeft zelfs geen concrete vragen te stellen. Als je vraagt 'vertel me iets dat interessants over de data die we hier hebben', dan zal de Digital Assistant correlaties zoeken die je zelf niet zou ontdekt hebben. Dit is radicaal anders dan wat concurrenten als Peoplesoft of SAP aanbieden." Aldus een zelfzekere Ellison.

Al moeten we die zelfzekerheid toch wat nuance meegeven. Zo is het automatisch herkennen van betaalbonnetjes al jaren mogelijk is, onder meer bij de Belgische start-up Rydoo (het vroegere Xpenditure, dat intussen is overgenomen door Sodexho).

Ook slimme assistenten in enterprise systemen zijn niet nieuw. Vorig jaar stelde concurrent Infor (dat zich iets meer op niches richt dan Oracle) al zijn slimme assistent Coleman voor. Die steunt op Amazon Lex maar laat ook toe om al sprekend iets te vragen aan de eigen CloudSuite toepassingen.