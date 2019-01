Oracle betaalt vrouwen gemiddeld 13.000 dollar minder

Een groepsaanklacht, aangespannen tegen Oracle, stelt dat het bedrijf vrouwelijke werknemers gemiddeld 13.000 dollar per jaar minder betaalt dan mannen die gelijkaardig werk doen. Uit een analyse van lonen bij het bedrijf moet blijken dat vrouwen gemiddeld 3,8 procent minder krijgen aan basissalaris dan mannen in dezelfde jobcategorie. Het grootste verschil zit hem echter in bonussen en aandelenopties: vrouwen krijgen gemiddeld 13,2 procent minder in bonussen, en 33,1 procent minder aan aandelen.

"De enige factor die het verschil kan verklaren is dat het om een vrouw gaat", zegt Jim Finberg, de advocaat die de aanklacht organiseert, en eerder al een gelijkaardige rechtszaak tegen Google aanspande. Met de groepsaanklacht wil hij deze keer meer dan 4.200 vrouwen verenigen, waaronder dames die sinds 2013 bij Oracle in productontwikkeling, IT en ondersteunende functies werkten. Hij startte de zaak op nadat het Amerikaanse ministerie van Werk Oracle onder de loep nam voor gelijkaardige klachten.

De aanklacht wordt bijgestaan door een analyse, uitgevoerd door David Neumark, professor aan UC Irvine. Die kwam tot de vaststelling dat vrouwen minder worden betaald, ook als ze op dezelfde locatie werken, in dezelfde job, met evenveel ervaring en even hoge werknemersscores. Volgens Neumark is de kans dat zoiets op louter toeval berust, kleiner is dan een op een miljard. Oracle zou daarmee in strijd zijn met de Equal Pay Act, een anti-discriminatiewet in de staat Californië, waar het bedrijf zijn hoofdzetel heeft.

Hoewel het grootste deel van het verschil wordt geleverd door bonussen en het uitgeven van aandelen, blijken ook basissalarissen een verschil te tonen van gemiddeld 3,8 procent. Volgens Neumark heeft dat veel te maken met de aanwervingsprocedure bij Oracle, die ondertussen wel veranderd is. Het bedrijf baseerde zich tot oktober 2017 op het loon dat een werknemer tot dan bij een vorige werkgever had verdiend. Die praktijk werd in januari 2017 echter bij wet verboden in Californië, net omdat hij vaak werd gebruikt om verschillen in loon tussen (blanke) mannen en vrouwen of minderheden te vergoelijken.