De nieuwste versie van de Java Development Kit (JDK) bevat zeventien verbeteringen.

In deze versie worden onder meer Pattern Matching voor Instanceoff en Records, beiden in eerdere versies geïntroduceerd, voltooid.

Er is ook een nieuwe Packaging Tool om zelfgemaakte Java-toepassingen te verzenden en drie incubatiefuncties: Vector API, Foreign Linkter API en Foreign-Memory Access API, en een nieuwe functie in preview met de naam Sealed Classes.

Oracle heeft een technische blog online gezet waarin het bedrijf alle nieuwigheden in detail uitlegt.

Het bedrijf brengt sinds Java 9 (september 2017) elk half jaar een nieuwe versie van Java uit. Dat maakt dat het platform sindsdien telkens een beperkt aantal nieuwigheden krijgt, maar wel op een voorpelbaar tijdstip.

'Bij onze laatste release merkten we duidelijk dat het beter is om elke zes maanden een release uit te brengen', zegt Georges Saab, vice president development, Java Platform Group, Oracle.

'Vorig jaar werden Pattern Matching en Records geïntroduceerd als onderdeel van JDK 14 en deze zijn sindsdien door meerdere feedbackrondes van de community gegaan op basis van real-world applicaties. Dit proces heeft niet alleen Java-developers de kans gegeven om met deze functies te experimenteren voordat ze definitief werden gemaakt. Het heeft er ook voor gezorgd dat kritische feedback verwerkt kon worden, wat resulteerde in twee ijzersterke JEP's die voldoen aan de behoeften van de community.'

In deze versie worden onder meer Pattern Matching voor Instanceoff en Records, beiden in eerdere versies geïntroduceerd, voltooid.Er is ook een nieuwe Packaging Tool om zelfgemaakte Java-toepassingen te verzenden en drie incubatiefuncties: Vector API, Foreign Linkter API en Foreign-Memory Access API, en een nieuwe functie in preview met de naam Sealed Classes.Oracle heeft een technische blog online gezet waarin het bedrijf alle nieuwigheden in detail uitlegt.Het bedrijf brengt sinds Java 9 (september 2017) elk half jaar een nieuwe versie van Java uit. Dat maakt dat het platform sindsdien telkens een beperkt aantal nieuwigheden krijgt, maar wel op een voorpelbaar tijdstip.'Bij onze laatste release merkten we duidelijk dat het beter is om elke zes maanden een release uit te brengen', zegt Georges Saab, vice president development, Java Platform Group, Oracle.'Vorig jaar werden Pattern Matching en Records geïntroduceerd als onderdeel van JDK 14 en deze zijn sindsdien door meerdere feedbackrondes van de community gegaan op basis van real-world applicaties. Dit proces heeft niet alleen Java-developers de kans gegeven om met deze functies te experimenteren voordat ze definitief werden gemaakt. Het heeft er ook voor gezorgd dat kritische feedback verwerkt kon worden, wat resulteerde in twee ijzersterke JEP's die voldoen aan de behoeften van de community.'