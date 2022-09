Naar halfjaarlijkse gewoonte brengt Oracle een nieuwe versie van Java uit. Versie 19 bevat zeven aanpassingen in de ontwikkelaarskit. Die moeten voor meer productiviteit, veiligheid en stabiliteit zorgen.

De zeven aanpassingen in de Java Development Kit (JDK) zijn voornamelijk updates en verbeteringen van zeven JDK Enhancement Proposals (JEPs). Dat wil zeggen dat het om updates gaat van bestaande functionaliteiten of previews die nu formeel zijn doorgevoerd.

Voor de Java taal zelf zijn er twee JEPs: Record Patterns (JEP 405, in preview), die gebruikers toelaat om record patterns en typer patterns te gebruiken voor onder meer betere datanavigatie en verwerking. JEP 427 (Pattern Matching for Switch, derde preview), gaat het om pattern matching voor switch expressions en statements, waarbij een expression wordt getest tegen een reeks patronen.

In library tools is er Foreign Function and Memory API (preview, JEP 424), die laat Java programma's vlotter interageren met code en data buiten Java runtime. Vector API (4e incubator, JEP 426) geeft betere prestaties rond vectorberekeningen.

Rond ports is er JEP 422: een Linux/RISC-V Port, die implementaties in die omgeving moet vereenvoudigen door die port in de JDK main-line repository te zetten.

Rond Project Loom Preview/Incubator features zijn er twee nieuwe zaken: Virtual Threads (JEP 425, in preview), die de inspanningen rond het schrijven, onderhouden en opvolgen van simultane applicaties met hoge (data)doorvoer moet verminderen met lichte virtuele threads in het Java Platform. Structured Concurrence (incubator, JEP 428) moet dan weer error handling en cancellation stroomlijnen.

Alle nieuwigheden van Java 19 worden binnenkort ook op JavaOne gedemonstreerd, dat van 17 tot 20 oktober in Las Vegas doorgaat, gelijk met Oracle Openworld.

