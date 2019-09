Mark Hurd, een van Oracle's co-CEO's, zal voor onbepaalde tijd afwezig zijn wegens ziekte. Het bedrijf kondigt ook kwartaalresultaten aan die onder de verwachtingen blijven.

Oracle geeft geen verdere details bij de ziekte of vermoedelijke duur dat Hurd afwezig zal zijn. Wel zullen zijn taken worden overgenomen door co-CEO Safra Catz en oprichter en CTO Larry Ellison.

Hurd werkt sinds 2010 voor Oracle, aanvankelijk als voorzitter. In 2014 werd hij samen met Catz CEO waarbij Ellison de taak van CTO op zich nam, al blijft die laatste het voornaamste uithangbord van het bedrijf.

Volgende week komt het bedrijf naar alle waarschijnlijkheid ook met nieuwe producten en aankondigingen. Dan organiseert het haar Oracle Openworld conferentie in San Francisco.

Gelijk met de bekendmaking van het tijdelijk vertrek van Hurd, kondigt Oracle ook haar kwartaalresultaten aan voor haar afgelopen kwartaal. Daarin zet het technologiebedrijf een omzet van 9,22 miljard dollar neer, twee procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Maar volgens Reuters is dat onder de verwachtingen van Wall Street, die rekenden op 9,29 miljard dollar. Het persagentschap ziet het als een teken dat Oracle het moeilijk blijft hebben om zwaar door te breken op de cloudmarkt ten opzichte van AWS, Azure of Google.

De omzet komt hoofdzakelijk van het luik Cloud Services and License Support (6,8 miljard dollar). Voor Cloud License and On-Premise License bedraagt de omzet 812 miljoen dollar. Per aandeel komt de totale omzet op 63 dollarcent per aandeel. Vorig jaar was dat nog 57 dollarcent. Ook zal Oracle 15 miljard aan aandelen terugkopen.