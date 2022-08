Zowel het algoritme als de gebruikersdata van Amerikaanse TikTok-gebruikers worden voortaan gecontroleerd door Oracle. Dat moet politici geruststellen dat China zich niet moeit.

TikTok is eigendom van het Chinese ByteDance en is momenteel een van de populairste apps ter wereld, met een algoritme dat gebruikers vrij snel en exact de juiste video's voorschotelt.

Dat zorgde de afgelopen jaren voor enige zenuwachtigheid in de VS, waar de vrees groot is dat de Chinese overheid er voor kan zorgen dat het algoritme wordt gestuurd, of dat het land inzage krijgt in data van de vele Amerikaanse gebruikers. Een tweetal jaar geleden was er daarom sprake van een mogelijke verkoop van het Amerikaanse luik van TikTok. Dat werd uiteindelijk een soort partnerschap met Oracle. Ook Microsoft had, samen met Walmart, interesse, maar beet in het zand.

Die deal gaat nu effectief van kracht: Axios meldt dat alle data van Amerikaanse gebruikers voortaan via de cloudinfrastructuur van Oracle loopt. Tegelijk kan Oracle inzage krijgen in de algoritmes en de modellen voor contentmoderatie, om te verzekeren dat suggesties niet worden gemanipuleerd en ongeoorloofde inzage in data uit blijft. Begin deze zomer nog raakte bekend dat er vanuit China wel inzage was in die data.

Volgens Axios slaat de deal in eerste instantie op nieuwe gebruikers. Op termijn worden ook bestaande Amerikaanse gebruikers gemigreerd naar Oracle, al is daar nog geen datum voor.

