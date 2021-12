Oracle zou bijna rond zijn met een overnamedeal rond Cerner, een Amerikaanse specialist in digitalisering van medische gegevens en gezondsheidszorg.

30 miljard dollar, zoveel zou IT-bedrijf Oracle over hebben om Cerner in te lijven. Dat meldt tenminste The Wall Street Journal op basis van bronnen dicht bij het dossier. Het aandeel van Cerner schoot na de geruchten meteen 22 procent hoger.

Cerner is vooral bekend voor software en diensten rondom digitale medische dossiers. Het bedrijf zet nu nog vooral in op de verkoop en ondersteuning van traditionele software, maar probeert wel de omslag naar innovatieve clouddiensten te maken. Precies een markt waarin Oracle dus ook probeert verder door te stoten. Larry Ellison zou Oracle via de overname dus meteen in een van de snelst groeiende segmenten van de IT-industrie kunnen katapulteren. Als de deal doorgaat, wordt het meteen de grootste ooit voor Oracle.

Een jaar geleden lag nog een totaal andere overname op tafel die heel wat wenkbrauwen deed fronsen. Oracle wou toen de Chinese social media app TikTok overnemen. Uiteindelijk werd die deal geblokkeerd door de Amerikaanse regering. Afwachten of het deze keer wel prijs is voor Oracle met een veel meer voor de hand liggende overnamedeal.

