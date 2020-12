Oracle maakt het mogelijk om analytics rechtstreeks in een operationele MySQL database uit te voeren.

Via MySQL Analytics Engine, een in-memory analytics accelerator, moet het voor klanten van Oracle mogelijk zijn om direct in de MySQL database analytics uit te voeren zonder dat daar een aparte analytics database voor nodig is, of zonder dat er gegevens naar andere databases moeten worden overgezet of delen van de database of bijhorende applicatie moeten worden aangepast.

Dat moet er voor zorgen dat het werk van ontwikkelaars of database beheerders eenvoudiger wordt en sneller en goedkoper wordt uitgevoerd. De dienst is zowel beschikbaar voor alle Oracle Cloud commercial regions als voor de Dedicated Regions Cloud@customer van het bedrijf.

