Oracle heeft Java 15 (Oracle JDK 15) aangekondigd, de nieuwe versie van een van de belangrijkste programmeertalen ter wereld.

Volgens Oracle wordt Java, dat intussen 25 jaar bestaat, door meer dan 69 procent van de voltijdse ontwikkelaars gebruikt.

De nieuwste Java Development Kit (JDK) biedt nieuwe functionaliteit, waaronder Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (JEP 339) en Hidden Classes (JEP 371), evenals eerdere preview-functies die nu zijn afgerond: Text Blocks (JEP 378) en ZGC (JEP 377). Java 15 bevat Sealed Classes (JEP 360) als een eerste preview-functie en tweede previews van Pattern Matching (JEP 375) en Records (JEP 384) voor extra feedback van de gemeenschap.

Oracle levert Java sinds versie 10 (2018) op een halfjaarlijks ritme. "Nu Java zijn 25e verjaardag viert, blijven we technische investeringen doen die Java-innovatie vooruit helpen en helpen bij het aanpakken van het snel veranderende technologielandschap", aldus Georges Saab, vice-president ontwikkeling, Java Platform Group, Oracle.

"De beschikbaarheid van Java 15 en de incrementele innovatie die gepaard gaat met de verschuiving naar een release-cadans van zes maanden, geeft de Java-gemeenschap de tools die ze nodig hebben om moderne applicaties te bouwen die onze wereld vooruit helpen."

De Java 15-release is het resultaat van een industriebrede ontwikkeling met open beoordeling, wekelijkse builds en uitgebreide samenwerking tussen Oracle-ingenieurs en leden van de wereldwijde Java-ontwikkelaarsgemeenschap via de OpenJDK-gemeenschap en het Java-gemeenschapsproces. De nieuwe versie bestaat uit nieuwe functies, nieuwe preview-functies en voorbeeldfuncties.

Nieuwe functionaliteit

JEP 339: Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA) - Deze functie verbetert de beveiliging en prestaties door cryptografische handtekeningen te implementeren met behulp van de EdDSA zoals beschreven door RFC 8032.

JEP 371: Hidden Classes - Deze functie verbetert de productiviteit door de manier waarop Java werkt te verbeteren met frameworks die klassen genereren tijdens runtime en deze indirect gebruiken, via reflectie.

Preview-functies nu voltooid

JEP 378: Tekstblokken - Deze functie, die een preview-functie was in JDK 13 en JDK 14, verbetert de productiviteit van ontwikkelaars door letterlijke tekenreeksen met meerdere regels toe te voegen en strings automatisch op een voorspelbare manier op te maken.

JEP 377: ZGC - Deze schaalbare garbagecollector met lage latentie gaat naar productie nadat hij is geïntroduceerd als een experimentele functie in JDK 11.

Incubeer- en voorbeeldfuncties

JEP 360: Sealed Classes - Deze preview-functie verbetert de productiviteit van ontwikkelaars door de Java-programmeertaal te verbeteren met verzegelde klassen en interfaces. Verzegelde klassen en interfaces beperken welke andere klassen of interfaces deze mogen uitbreiden of implementeren.

JEP 375: Pattern Matching bijvoorbeeld van - Deze preview-functie, die voor het eerst werd geïntroduceerd in JDK 14, verbetert de productiviteit van ontwikkelaars door de behoefte aan algemene standaardcode te elimineren en zou een beknopter type veilige code mogelijk moeten maken.

JEP 384: Records - Deze preview-functie, voor het eerst geïntroduceerd in JDK 14, verbetert de productiviteit van ontwikkelaars door een compacte syntaxis te bieden voor het declareren van klassen die ondiep onveranderlijke gegevens bevatten.

JEP 383: Foreign-Memory Access API - Deze incubatiefunctie, die voor het eerst werd geïntroduceerd in JDK 14, definieert een API waarmee Java-programma's veilig en efficiënt toegang kunnen krijgen tot vreemd geheugen buiten de Java-heap. bestaande code moderniseren:

JEP 373: Herimplementatie van de Legacy Datagram Socket en MulticastSocket API's - Deze functie verbetert de onderhoudbaarheid en stabiliteit van de JDK door de onderliggende implementaties van de java.net.DatagramSocket en java.net.MulticastSocket API's te vervangen met eenvoudigere en modernere implementaties.

Opruimen

Net als bij eerdere functiereleases, veroudert JDK 15 sommige functionaliteiten (JEP 374: Bias Locking , JEP 385: RMI Activation ) en verwijdert het eerder verouderde functionaliteit (JEP 372: Nashorn JavaScript Engine ) en poorten (JEP 381: Solaris en Sparc).

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

Volgens Oracle wordt Java, dat intussen 25 jaar bestaat, door meer dan 69 procent van de voltijdse ontwikkelaars gebruikt.De nieuwste Java Development Kit (JDK) biedt nieuwe functionaliteit, waaronder Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (JEP 339) en Hidden Classes (JEP 371), evenals eerdere preview-functies die nu zijn afgerond: Text Blocks (JEP 378) en ZGC (JEP 377). Java 15 bevat Sealed Classes (JEP 360) als een eerste preview-functie en tweede previews van Pattern Matching (JEP 375) en Records (JEP 384) voor extra feedback van de gemeenschap.Oracle levert Java sinds versie 10 (2018) op een halfjaarlijks ritme. "Nu Java zijn 25e verjaardag viert, blijven we technische investeringen doen die Java-innovatie vooruit helpen en helpen bij het aanpakken van het snel veranderende technologielandschap", aldus Georges Saab, vice-president ontwikkeling, Java Platform Group, Oracle."De beschikbaarheid van Java 15 en de incrementele innovatie die gepaard gaat met de verschuiving naar een release-cadans van zes maanden, geeft de Java-gemeenschap de tools die ze nodig hebben om moderne applicaties te bouwen die onze wereld vooruit helpen."De Java 15-release is het resultaat van een industriebrede ontwikkeling met open beoordeling, wekelijkse builds en uitgebreide samenwerking tussen Oracle-ingenieurs en leden van de wereldwijde Java-ontwikkelaarsgemeenschap via de OpenJDK-gemeenschap en het Java-gemeenschapsproces. De nieuwe versie bestaat uit nieuwe functies, nieuwe preview-functies en voorbeeldfuncties.JEP 339: Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA) - Deze functie verbetert de beveiliging en prestaties door cryptografische handtekeningen te implementeren met behulp van de EdDSA zoals beschreven door RFC 8032.JEP 371: Hidden Classes - Deze functie verbetert de productiviteit door de manier waarop Java werkt te verbeteren met frameworks die klassen genereren tijdens runtime en deze indirect gebruiken, via reflectie.JEP 378: Tekstblokken - Deze functie, die een preview-functie was in JDK 13 en JDK 14, verbetert de productiviteit van ontwikkelaars door letterlijke tekenreeksen met meerdere regels toe te voegen en strings automatisch op een voorspelbare manier op te maken.JEP 377: ZGC - Deze schaalbare garbagecollector met lage latentie gaat naar productie nadat hij is geïntroduceerd als een experimentele functie in JDK 11.JEP 360: Sealed Classes - Deze preview-functie verbetert de productiviteit van ontwikkelaars door de Java-programmeertaal te verbeteren met verzegelde klassen en interfaces. Verzegelde klassen en interfaces beperken welke andere klassen of interfaces deze mogen uitbreiden of implementeren.JEP 375: Pattern Matching bijvoorbeeld van - Deze preview-functie, die voor het eerst werd geïntroduceerd in JDK 14, verbetert de productiviteit van ontwikkelaars door de behoefte aan algemene standaardcode te elimineren en zou een beknopter type veilige code mogelijk moeten maken.JEP 384: Records - Deze preview-functie, voor het eerst geïntroduceerd in JDK 14, verbetert de productiviteit van ontwikkelaars door een compacte syntaxis te bieden voor het declareren van klassen die ondiep onveranderlijke gegevens bevatten. JEP 383: Foreign-Memory Access API - Deze incubatiefunctie, die voor het eerst werd geïntroduceerd in JDK 14, definieert een API waarmee Java-programma's veilig en efficiënt toegang kunnen krijgen tot vreemd geheugen buiten de Java-heap. bestaande code moderniseren:JEP 373: Herimplementatie van de Legacy Datagram Socket en MulticastSocket API's - Deze functie verbetert de onderhoudbaarheid en stabiliteit van de JDK door de onderliggende implementaties van de java.net.DatagramSocket en java.net.MulticastSocket API's te vervangen met eenvoudigere en modernere implementaties.Net als bij eerdere functiereleases, veroudert JDK 15 sommige functionaliteiten (JEP 374: Bias Locking , JEP 385: RMI Activation ) en verwijdert het eerder verouderde functionaliteit (JEP 372: Nashorn JavaScript Engine ) en poorten (JEP 381: Solaris en Sparc).In samenwerking met Dutch IT-Channel.