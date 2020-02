Oracle en Microsoft gaan hun enterprise cloud interoperabiliteit uitbreiden naar Europese klanten. Ook lanceert Oracle een nieuw Cloud Data Science Platform.

De samenwerking met Microsoft Azure is een uitbreiding van een eerdere samenwerking die sinds juni in de VS loopt. Daardoor kunnen workloads vlot tussen Azure en de Oracle cloud regio's worden verplaatst binnen de EU. Ook komt er een cloud interconnect location in Amsterdam.

Oracle deed de aankondiging op OpenWorld Londen waar het ook een Cloud Data Science platform voorstelde. Dat bundelt een zevental services om data te creëren, verrijken, vinden, organiseren of catalogiseren. Het moet het werk van datawetenschappers rond machine learning efficiënter laten verlopen.

Het gaat onder meer om virtuele machines voor data science, Oracle Cloud SQL voor SQL Queries op data in HDFS, Hive, Kafka, NoSQL en Object Storage, een big data service met Cloud Hadoop Implementatie en eentje om Apache Spark applicaties zonder infrastructuur uit te rollen en machine learning capaciteiten in Oracle's autonome database.

Tot slot worden er ook vijf nieuwe cloudregio's voor Oracle's Generation 2 aangekondigd: Australië, Japan, Canada, Nederland en Saudi Arabië. Dat brengt het totaal vandaag op 21. Eind 2020 zullen dat er 36 zijn. In Europa waren er onder meer al in Frankfurt, Zurich en twee in het Verenigd Koninkrijk (waarvan één voor overheidsdiensten).

