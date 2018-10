Oracle koopt DataFox

DataFox bestaat sinds 2013 en haalde, volgens Crunchbase, de afgelopen jaren 11,8 miljoen dollar aan kapitaal op. Het bedrijf heeft een cloudgebaseerde AI data engine en daarmee levert het bedrijfsinformatie en inzichten die kunnen worden ingezet om leads te verrijken, CRM data te harmoniseren en nieuwe leads te vinden.

Het gaat voor alle duidelijkheid om het Amerikaanse DataFox, niet te verwarren met het Duitse Datafox dat zich toelegt op vaste terminals voor toegangscontrole en datacollectie.

Oracle is van plan de technologie van het bedrijf in te zetten in haar eigen cloudtoepassingen. Al zegt het tegelijk dat het zal blijven investeren in de producten van DataFox. Ook komt er een betere integratie met de Oracle-portfolio. Het personeel van DataFox verhuist mee naar Oracle.