Oracle komt, een jaar later dan eerst gepland, met een nieuwe versie van zijn Database. Het bedrijf lanceert ook een low-code ontwikkelomgeving die meer gebruikers moet aantrekken.

Wegens pandemieperikelen heeft de update van Oracle Database twee jaar op zich laten wachten, maar nummer 21c komt deze maand uit. De update krijgt bovendien redelijk wat extra functies om goed te maken voor het feit dat 20c, de verwachte update vorig jaar, er niet kwam.

De nieuwe versie moet focussen op data-driven applicaties en snellere workloads. Opvallende verbeteringen vind je bij de in-memory databases. Die zijn ooit gemaakt om analyses te versnellen, en Oracle heeft er nu een systeem aan toegevoegd met policies, waarbij gegevens die je vaak aanspreekt voor complexe queries automatisch in-memory worden gerepliceerd. Ook vector processing werd toegevoegd aan queries die je in-memory verwerkt. Daarnaast zijn er verbeteringen aan het persistent memory systeem (PMEM) en aan multi-tenancy.

Low-code

Een van de opvallender aankondigingen is echter de Low-Code Development Cloud Service die Oracle opzet. Het gaat om een APEX Application ontwikkelingsdienst die bedrijven en dan vooral de minder pure ontwikkelaars moet helpen om data snel te verwerken in applicaties.

APEX (Application Express) is een erg visuele ontwikkeltaal met bouwblokken die je in de juiste volgorde sleept om applicaties te maken. De software is een voorbeeld van een low code omgeving, een systeem dat de laatste jaren stevig in populariteit is gegroeid. Door het ontwikkelen simpeler en sneller te maken, moet low code het gebrek aan IT'ers wat opvangen door te zorgen dat meer mensen zich met het ontwikkelen van apps kunnen bezig houden. Meestal gaat het dan bijvoorbeeld om mensen aan de businesskant die alles klaarzetten, waarna het IT-departement het geheel maar moet nakijken, in plaats van maanden mee in vergadering te zitten.

Oracle speelt daar nu wat verder op in met een 'serverless' clouddienst die specifiek rond zijn eigen databases draait, en ook geïntegreerd is met 21c. Voor mensen die de dienst willen uitproberen, is er een gratis abonnement. Een professioneel abonnement begint bij 360 dollar per maand en biedt ondersteuning voor 500 gebruikers.

Wegens pandemieperikelen heeft de update van Oracle Database twee jaar op zich laten wachten, maar nummer 21c komt deze maand uit. De update krijgt bovendien redelijk wat extra functies om goed te maken voor het feit dat 20c, de verwachte update vorig jaar, er niet kwam.De nieuwe versie moet focussen op data-driven applicaties en snellere workloads. Opvallende verbeteringen vind je bij de in-memory databases. Die zijn ooit gemaakt om analyses te versnellen, en Oracle heeft er nu een systeem aan toegevoegd met policies, waarbij gegevens die je vaak aanspreekt voor complexe queries automatisch in-memory worden gerepliceerd. Ook vector processing werd toegevoegd aan queries die je in-memory verwerkt. Daarnaast zijn er verbeteringen aan het persistent memory systeem (PMEM) en aan multi-tenancy. Een van de opvallender aankondigingen is echter de Low-Code Development Cloud Service die Oracle opzet. Het gaat om een APEX Application ontwikkelingsdienst die bedrijven en dan vooral de minder pure ontwikkelaars moet helpen om data snel te verwerken in applicaties. APEX (Application Express) is een erg visuele ontwikkeltaal met bouwblokken die je in de juiste volgorde sleept om applicaties te maken. De software is een voorbeeld van een low code omgeving, een systeem dat de laatste jaren stevig in populariteit is gegroeid. Door het ontwikkelen simpeler en sneller te maken, moet low code het gebrek aan IT'ers wat opvangen door te zorgen dat meer mensen zich met het ontwikkelen van apps kunnen bezig houden. Meestal gaat het dan bijvoorbeeld om mensen aan de businesskant die alles klaarzetten, waarna het IT-departement het geheel maar moet nakijken, in plaats van maanden mee in vergadering te zitten.Oracle speelt daar nu wat verder op in met een 'serverless' clouddienst die specifiek rond zijn eigen databases draait, en ook geïntegreerd is met 21c. Voor mensen die de dienst willen uitproberen, is er een gratis abonnement. Een professioneel abonnement begint bij 360 dollar per maand en biedt ondersteuning voor 500 gebruikers.