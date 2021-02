Oracle breidt haar hybride cloudaanbod uit met 'Roving Edge Infrastructure', een mobiel edge toestel om eender waar een klein datacenter op te zetten.

De Roving Edge Infrastructure steunt op een Roving Edge Device (RED), een kleine maar schaalbare server node die in een verstevigde koffer komt. De bedoeling is om zo Oracle-infrastructuur letterlijk overal ter wereld te kunnen aanbieden, van olietankers tot vliegtuigen of afgelegen basissen op de Noordpool.

Oracle heeft naast haar 29 cloudregio's sinds enkele jaren ook Cloud@customer, waarbij het quasi alle diensten uit haar publieke cloud ter plaatse bij een klant aanbiedt. De uitbreiding naar naar edge hardware maken die cloud nog een stukje flexibeler en mobieler voor specifieke noden.

Roving Edge Device (RED) © Oracle

'Klanten willen keuze als ze workloads in de cloud draaien. Elke klant heeft andere noden op basis van datasoevereiniteit, schaal of hun behoefte aan een volledige publieke cloud on premise met alle Oracle clouddiensten,' zegt Clay Magouryk, executive vicepresident voor Oracle Cloud Infrastructure. 'Oracle Roving Edge Infrastructure is het laatste voorbeeld daarvan om core infrastructuurdiensten naar afgelegen locaties te brengen.'

Met de REDs is het mogelijk om clouddiensten volledig offline te draaien. Het mobiele datacenter bestaat uit 40 OCPUs, en Nvidia T4 Tensor Core GPU, 512 gigabyte RAM en 61 terabyte opslag.

Voor wie dat niet volstaat is het mogelijk om de toestellen te clusteren in groepen van 5 tot 15 nodes per cluster, voor 160 dollar per node per dag.

