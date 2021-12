Oracle neemt e-health provider Cerner over. Met een prijskaartje van 28,3 miljard dollar (omgerekend 25 miljard euro) zou het de grootste overname ooit zijn voor Oracle.

Cerner is gespecialiseerd in digitale technologie die ziekenhuizen en zorginstellingen helpt om betere gezondheidszorg te leveren aan patiënten. Oracle wil met behulp van Cerner de gezondheidszorg transformeren, zegt het, onder meer door medische professionals van betere informatie te voorzien en de administratieve workload te verlichten. Klanten van Cerner zouden na de overname onder meer een simpeler interface en spraakbediening krijgen.

Cerner realiseerde in het derde kwartaal een omzet van 1,47 miljard dollar, een stijging van 7% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De overnemer legt 95 dollar per aandeel op tafel. De bedrijven verwachten de transactie tegen eind 2022 te kunnen afronden.

