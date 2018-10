Oracle's autonome database voortaan ook on premise beschikbaar

Oracle 18c, een database die uit zichzelf provisioneert, schaalt, optimaliseert, patcht en herstelt. Dat was vorig jaar het grote nieuws tijdens Oracle Openworld. Dit jaar kondigt Larry Ellison, CTO en oprichter van Oracle, aan dat die autonome database ook beschikbaar zal zijn als 'Cloud@customer', in het datacenter van de klant.

In de marge van de eerste dag van Oracle Openworld kondigt het bedrijf ook een 'Oracle Data Cloud SMB solution' aan. Een tool waarmee kleine en middelgrote organisaties een digitaal B2B doelpubliek kunnen samenstellen op basis van factoren zoals bedrijfsgrootte, eerdere aankopen, hun e-commerce mogelijkheden of de betaalmiddelen die ze accepteren. Marketeers kunnen een doelpubliek opstellen en dat schalen, of met hun eigen data of CRM-bestanden een doelpubliek op maat samenstellen.

Naar 'goede' gewoonte wist Ellison tijdens zijn keynote opnieuw concurrent Amazon te hekelen met de bewerking dat die laatste veel trager en duurder is, en niet elastisch is. Dingen die Amazon vorig jaar al wist te weerleggen. Opvallend genoeg voerde het daarbij dezelfde demo's uit waarbij het Oracle-metertje een pak sneller ging dan dat van AWS. De belangrijkste boodschap van Oracle lijkt daarmee wederom dat het nog steeds doodsbang is van Amazon.