Oracle schrapt 1.300 banen in Europa

Michel van der Ven Michel van der Ven is redacteur bij Data News.

Oracle schrapt naar verluidt 1.300 banen in Europa. Volgens The Irish Times vallen er ontslagen bij de vestigingen in Dublin, Amsterdam en Malaga. Het zou vooral gaan om functies bij de afdelingen sales, business development en solutions engineering.

