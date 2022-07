De stap moet klanten toelaten hun data binnen de EU op te slaan, en zich zo aan de GDPR-regels te houden.

Oracle komt met twee nieuwe soevereine regio's voor zijn cloudinfrastructuur. De serverparken zullen in Duitsland en in Spanje staan, en ondersteund en beheerd worden door burgers van de EU. Op die manier wil Oracle zijn klanten de optie geven om gevoelige of aan regels onderhevige data binnen de EU op te slaan. De regio's zouden beschikbaar worden in 2023, zo schrijft Scott Twaddle, VP voor de cloudinfrastructuur bij Oracle, in een blog.

De soevereine regio's hebben het uitdrukkelijke doel om zich te schikken naar de EU-wetgeving. De voorbije jaren heeft de EU de regels voor opslag van gevoelige data verstrengd, en bijvoorbeeld presoonlijke gegevens van EU-burgers mogen in principe het grondgebied niet verlaten. Oracle zegt dat het op dit moment al meerdere publieke regio's uitbaat in Amsterdam, Frankfurt, Parijs, Marseille, Milaan en Stockholm, en dat data van klanten dus al in de EU blijft. De nieuwe soevereine regio's bestaan echter volledig apart van die cloud en gaan nog een stap verder in hun security. Ze worden ook uitgebaat door EU-burgers.

Gevoelig data

Daarmee wil Oracle ook tegemoetkomen aan overheden of organisaties die bijzonder gevoelige data in de cloud willen opslaan. Oracle heeft al gelijkaardige soevereine regio's voor de overheid in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Prijzen voor de nieuwe soevereine regio's zullen hetzelfde blijven als voor de andere cloudinfrastructuur. Alvast de bestaande klanten van Oracle Fucion Cloud Applications binnen het huidige EU Restricted Access pakket zullen naar de nieuwe regio's worden verhuisd.

