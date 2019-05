Databasegigant Oracle is dit voorjaar bezig met een wereldwijde ontslagronde die in stilte wordt uitgevoerd. Ook afdelingen rond de nieuwste cloudontwikkelingen worden geviseerd volgens Business Insider.

Volgens Business Insider zijn er in maart zo'n 1.500 mensen ontslagen. Deze maand werd een chinees R&D-center gesloten waar 900 mensen werken en ook deze zomer zouden er ontslagen vallen.

Oracle ontkent niet dat er ontslagen vallen, maar noemt geen cijfers. Tegenover Business Insider zegt het bedrijf dat het continu herstructureert en balanceert om de juiste mensen op de juiste plaats te hebben.

Business Insider baseert zich voor de ontslagen op verklaringen van anonieme werknemers van Oracle, maar merkt daarbij op dat ook de nieuwe cloudprojecten worden getroffen. Zo werden er 300 mensen in Seattle ontslagen, daarbij zou een vierde van het Oracle Cloud Infrastructure (OCI) team zijn getroffen.

Dat team werkt aan Oracle's Generation 2 cloud, de nieuwe cloudinfrastructuur die het bedrijf pas in oktober vorig jaar lanceerde. Het OCI team in Oracle's hoofdkwartier in Silicon Valley werd eerder al gereduceerd.

Oracle is van oorsprong een databasebedrijf maar positioneert zich de laatste jaren prominenter in de cloud, waar het maar al te graag AWS uitdaagt. Het bedrijf haalt wel omzet uit cloud en die neemt toe, maar niet in die mate dat Oracle op gelijke hoogte komt met AWS, Azure of Google, de drie voornaamste spelers op de cloudmarkt.