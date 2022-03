Softwarebedrijf BMC gaat voor zijn Helix-platform in de toekomst samenwerken met Oracle. De samenwerking is niet exclusief, maar biedt wel voordelen.

Helix is de IT service management portfolio van BMC. Vandaag kondigt het bedrijf aan dat het daarvoor een strategisch partnerschap aangaat met Oracle. Dat betekent dat Helix in de cloud standaard op de Oracle Exadata Cloud Service op OCI (Oracle Cloud Infrastructure) draait.

Het voordeel voor BMC is dat het zijn software op termijn in alle 37 cloudregio's van Oracle kan draaien, wat voordelen moet geven in snelheid, maar ook voor het lokaal bewaren van data waar dat nodig is.

Naadloos geheel

Voor Oracle wil dat zeggen dat het zijn Gen 2 cloud kan verkopen via BMC, al gaan klanten of gebruikers daar in de praktijk weinig van merken. 'Eens het draait, weet je niet dat het op OCI draait', legt Chad McAfee, group vicepresident, uit. 'Maar het geheel is wel naadloos en zo maken we de Helix-oplossingen wereldwijd beschikbaar.' Al klinkt het dat de samenwerking in eerste instantie vooral in de VS wordt opgezet. Voor Europa gaat het bij de start om twee cloudregio's van Oracle.

Exclusief is de deal niet. Wie toch de voorkeur geeft aan een andere cloudprovider kan dat, gezien BMC rond Helix sinds 2021 ook een cloud native-aanbod heeft.

'Het kan ook op AWS of Azure of andere platformen, met Oracle is er ook een reeks API's die steeds populairder wordt, bijvoorbeeld rond managed services of software defined storage', zegt Margaret Lee, senior vicepresident en general manager bij BMC, aan Data News. 'Maar we zijn ook voorzichtig bij het opzetten van onze architectuur. Onze insteek blijft dat multicloud mogelijk moet zijn, maar als een specifieke speler iets heeft dat voor ons interessant is, dan gaan we dat ook bestuderen.'

Helix is de IT service management portfolio van BMC. Vandaag kondigt het bedrijf aan dat het daarvoor een strategisch partnerschap aangaat met Oracle. Dat betekent dat Helix in de cloud standaard op de Oracle Exadata Cloud Service op OCI (Oracle Cloud Infrastructure) draait.Het voordeel voor BMC is dat het zijn software op termijn in alle 37 cloudregio's van Oracle kan draaien, wat voordelen moet geven in snelheid, maar ook voor het lokaal bewaren van data waar dat nodig is.Voor Oracle wil dat zeggen dat het zijn Gen 2 cloud kan verkopen via BMC, al gaan klanten of gebruikers daar in de praktijk weinig van merken. 'Eens het draait, weet je niet dat het op OCI draait', legt Chad McAfee, group vicepresident, uit. 'Maar het geheel is wel naadloos en zo maken we de Helix-oplossingen wereldwijd beschikbaar.' Al klinkt het dat de samenwerking in eerste instantie vooral in de VS wordt opgezet. Voor Europa gaat het bij de start om twee cloudregio's van Oracle.Exclusief is de deal niet. Wie toch de voorkeur geeft aan een andere cloudprovider kan dat, gezien BMC rond Helix sinds 2021 ook een cloud native-aanbod heeft.'Het kan ook op AWS of Azure of andere platformen, met Oracle is er ook een reeks API's die steeds populairder wordt, bijvoorbeeld rond managed services of software defined storage', zegt Margaret Lee, senior vicepresident en general manager bij BMC, aan Data News. 'Maar we zijn ook voorzichtig bij het opzetten van onze architectuur. Onze insteek blijft dat multicloud mogelijk moet zijn, maar als een specifieke speler iets heeft dat voor ons interessant is, dan gaan we dat ook bestuderen.'