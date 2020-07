Oracle gaat zowel haar Autonomous Database als een volledige Oracle cloudomgeving voortaan ook aanbieden in het datacenter van de klant. De hybride strategie komt er op vraag van klanten.

Onder de naam Autonomous Database op Exadata Cloud@Customer gaat Oracle haar zelfsturende database als een cloudservice in het datacenter van de klant zetten. Daarmee komt Oracle tegemoet aan klanten die het lastig hebben om database workloads in de publieke cloud te zetten omwille van privacy, prestaties, regulering of veiligheidsredenen.

De Autonomous Database bestaat al enkele jaren en zorgt onder meer voor automatische patching, provisionering, tuning en schaling. Dat maakt dat systeembeheerders veel minder handmatig dingen moeten aanpassen, wat tijd wint en menselijke fouten voorkomt.

"We brengen Oracle Autonomous Database nu naar de datacenters van onze klanten, die de alledaagse onderhoudstaken voor DBA's en ontwikkelaars wegnemen en hen in staat stellen te innoveren en meer bedrijfswaarde te creëren," zegt Juan Loaiza, executive vice president voor Mission-critical database technologies bij Oracle.

Onder meer Crédit Agricole CIB, de Japanse telecomoperator NTT DoCoMo en Samsung SDS, dat zakelijke cloudoplossingen levert in Korea, gaan de nieuwe cloudoplossing in hun datacenters implementeren.

Alles bij de klant

Voor wie verschillende clouddiensten van Oracle gebruikt, denk hierbij aan regionale cloudaanbieders of grote telecombedrijven, biedt het bedrijf voortaan Oracle Dedicated Region Cloud@customer aan. Daarbij komen alle public cloud services van oracle naar het datacenter van de klant.

. © Oracle

Het gaat om meer dan vijftig clouddiensten die zo on premise beschikbaar zijn. Oracle belooft daarbij dezelfde API's, SLA's en prestaties als in de cloud van Oracle. De bedoeling is dat de racks met Oracle's clouddiensten fysiek worden beveilig en beheerd door Oracle zelf. De afnemer krijgt zo een klein Oracle datacenter in zijn of haar eigen datacenter.

Goedkoop is dat niet. Oracle spreekt zelf van een prijskaartje van een half miljoen dollar per maand. Al is dat volgens het bedrijf goedkoper dan één cloudregio van een andere cloudaanbieder.

Onder de naam Autonomous Database op Exadata Cloud@Customer gaat Oracle haar zelfsturende database als een cloudservice in het datacenter van de klant zetten. Daarmee komt Oracle tegemoet aan klanten die het lastig hebben om database workloads in de publieke cloud te zetten omwille van privacy, prestaties, regulering of veiligheidsredenen.De Autonomous Database bestaat al enkele jaren en zorgt onder meer voor automatische patching, provisionering, tuning en schaling. Dat maakt dat systeembeheerders veel minder handmatig dingen moeten aanpassen, wat tijd wint en menselijke fouten voorkomt."We brengen Oracle Autonomous Database nu naar de datacenters van onze klanten, die de alledaagse onderhoudstaken voor DBA's en ontwikkelaars wegnemen en hen in staat stellen te innoveren en meer bedrijfswaarde te creëren," zegt Juan Loaiza, executive vice president voor Mission-critical database technologies bij Oracle.Onder meer Crédit Agricole CIB, de Japanse telecomoperator NTT DoCoMo en Samsung SDS, dat zakelijke cloudoplossingen levert in Korea, gaan de nieuwe cloudoplossing in hun datacenters implementeren.Voor wie verschillende clouddiensten van Oracle gebruikt, denk hierbij aan regionale cloudaanbieders of grote telecombedrijven, biedt het bedrijf voortaan Oracle Dedicated Region Cloud@customer aan. Daarbij komen alle public cloud services van oracle naar het datacenter van de klant.Het gaat om meer dan vijftig clouddiensten die zo on premise beschikbaar zijn. Oracle belooft daarbij dezelfde API's, SLA's en prestaties als in de cloud van Oracle. De bedoeling is dat de racks met Oracle's clouddiensten fysiek worden beveilig en beheerd door Oracle zelf. De afnemer krijgt zo een klein Oracle datacenter in zijn of haar eigen datacenter.Goedkoop is dat niet. Oracle spreekt zelf van een prijskaartje van een half miljoen dollar per maand. Al is dat volgens het bedrijf goedkoper dan één cloudregio van een andere cloudaanbieder.