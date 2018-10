Oracle ziet cloud-topman definitief vertrekken

Thomas Kurian werkte sinds 1996 voor Oracle en was in zijn huidige rol als president product development verantwoordelijk voor Oracle's transitie naar een meer cloudgericht productaanbod. In totaal leidde hij een team van 36.000 mensen.

Begin vorige maand raakte al bekend dat Kurian voor lange tijd een pauze zou nemen. Enkele dagen later raakte bekend dat Oracle's cloudomzet met drie procent was gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Die pauze wordt nu definitief, zo blijkt uit een document dat Oracle indiende bij Amerikaanse beurswaakhond SEC en werd opgemerkt door The Register. Zijn taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld onder andere werknemers al wordt er nog geen nieuwe topman voor cloud aangeduid.

Oracle organiseert later deze maand het jaarlijkse Oracle OpenWorld. Data News zal daar aanwezig zijn om verslag uit te brengen van het event.