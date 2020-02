Orange Belgium groeide doorheen 2019 en keert zo een hoger dividend uit aan de aandeelhouders. Dat blijkt uit de jaarresultaten die het bedrijf donderdag heeft vrijgegeven. De telecomoperator zegt met vertrouwen naar 2020 te kijken.

Orange Belgium kon in het vierde kwartaal de omzet 4,8 procent opkrikken tot 369,5 miljoen euro, met dank aan een hogere omzet uit retaildiensten en de verkoop van apparatuur. Dat zorgt voor een EBITDAal-winst (dat is de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen maar na leasekosten) van 79,6 miljoen euro: een stijging met 5,5 procent. Netto bleef 11 miljoen euro over.

Voor het volledige jaar komt de omzet uit op 1,34 miljard euro: 3,3 procent hoger dan een jaar eerder. Onder de streep rest uiteindelijk 34 miljoen euro, tegenover een winst van 32,4 miljoen euro in 2018.

Het aantal postpaidklanten steeg het afgelopen jaar met 4,5 procent of 31.000 abonnees. In totaal zijn dat er nu 2,6 miljoen. Het aantal convergente klanten (mobiel abonnement + vast internet) steeg met 25.000. Volgens Orange hebben 15,9 procent van de mobiele abonnees vandaag ook vast internet bij Orange. Het bedrijf dankt dat aan haar formule Love Duo dat nu tien procent van het klantenbestand uitmaakt.

CEO Michaël Trabbia spreekt over solide commerciële resultaten het voorbije jaar, ondanks de actievere concurrentie in de tweede jaarhelft, en zegt er alle vertrouwen in te hebben ook in 2020 een mooie EBITDAaL-groei tot stand te kunnen brengen. Zo verwacht het bedrijf dat de joint-venture met Proximus groen licht krijgt en maakt het bedrijf zich klaar voor een snelle uitrol van 5G.

Concreet verwacht Orange Belgium in 2020 een lage eencijferige groei van de omzet, en streeft het bedrijf naar een EBITDAaL tussen 310 en 330 miljoen euro. Aandeelhouders kunnen uitkijken naar een dividend van 0,60 euro per aandeel, tegen 0,50 euro een jaar eerder.

