Orange Belgium heeft in het eerste kwartaal meer winst geboekt dan verwacht. Het telecombedrijf realiseerde een brutowinst (ebitda) van 70,1 miljoen euro, ruim 12 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar en ook ruim 5 miljoen meer dan de gemiddelde analistenverwachting. De omzet daarentegen lag iets lager dan vorig jaar (-1 pct) op 330,4 miljoen euro.

Orange had last van de coronamaatregelen, waardoor de winkels niet op volle capaciteit konden draaien. Daarnaast waren er ook opvallend minder groothandelsinkomsten (-16 pct), voornamelijk door de lagere sms-opbrengsten. Het klantenaantal steeg wel: +23.000 nieuwe mobiele postpaidklanten tot 2,7 miljoen klanten en evenveel nieuwe kabelklanten, tot 349.000. Net als de vorige kwartalen was de groei het grootst bij de Love Duo-klanten.

Opbrengst uit roaming

De winst van Orange Belgium kon op zijn beurt profiteren van een eenmalige opbrengst (1,5 miljoen) uit roaming en van het seizoensgebonden effect in de reclame-uitgaven. Zonder die effecten lag de brutowinst nog altijd iets boven de analistenverwachting.

Voor het volledige boekjaar verwacht Orange Belgium een brutowinst tussen 320 en 340 miljoen euro. De omzetstijging zou maximaal 10 procent bedragen.

