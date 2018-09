Orange Belgium en Nokia tonen 5G-toepassingen

5G is de nieuwste generatie van mobiel internet - de opvolger van 2G, 3G en 4G - die al eventjes in de steigers staat. De technologie brengt niet alleen extra capaciteit en snelheidsvoordelen met zich mee - Orange en Nokia toonden een indrukwekkende snelheid van 6 Gbps in de 3,5 GHz-band -, maar zorgt ook voor een betere latency en hogere betrouwbaarheid, is beter schaalbaar en flexibel en moet ook veiliger zijn. Dat opent de deur voor nieuwe toepassingen zoals Orange Belgium en Nokia er vandaag in Luik een vijftal toonde in aanwezigheid van Stéphane Richard, CEO van de Orange Groep.

Een holografisch concert live in 3D: een realtime 3D-videoreconstructie van een concert, ontwikkeld door Nokia en MimesysVB. Live 360° camera (8K) en streaming via virtual realitybrillen. Drie robots in een 'fabriek van de toekomst' die onderling communiceren en samenwerken: de beperkte latency van 5G maakt dat mogelijk Autonome auto's: de interactieve demo met speelgoedauto's die verbonden zijn met 3G, 4G of 5G toonde het belang van latency voor de onderlinge communicatie tussen autonome auto's om het verkeer te stroomlijnen. Sector 1, een professioneel esports-team, verbond 3-spelcomputers met 5G om League of Legends, Hearthstone en FIFA 18 te spelen. Nogmaals: het belang van lage latency.

Uitrol vanaf 2020

De uitrol van 5G zal één van de grootste verwezenlijkingen in de telecomtechnologie zijn en dat de komende tien jaar, meent Orange. Al zijn er volgens het bedrijf wel twee belangrijke voorwaarden: het regelgevende en administratieve kader moeten worden aangepast en de operatoren moeten zwaar investeren om een naadloze dekking te garanderen waar nodig. Orange hoopt vanaf 2020 het 5G-netwerk uit te rollen.