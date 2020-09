Telecombedrijf Orange Belgium laat weten dat het intussen meer dan 300.000 klanten met een Love-abonnement aan zich heeft weten te binden.

Het bedrijf bereikt die kaap een dikke drie jaar na de lancering van het Love Trio-aanbod (internet, tv en mobiel) en een jaar na de introductie van Love Duo (internet en mobiel).

'Relevant alternatief'

Orange Belgium biedt met zijn Love-portfolio naar eigen zeggen een 'sterk en relevant alternatief' op een markt die lange tijd gedomineerd werd door de gevestigde spelers, Telenet en Proximus. Dat is volgens het telecombedrijf mede te danken aan de inspanningen die zijn gebeurd om de regelgeving voor wholesale-toegang tot de kabelnetwerken te verbeteren. Orange Belgium benadrukt in een persbericht ook dat de prijs van de convergente bundels sinds de lancering in 2016 niet is gestegen.

