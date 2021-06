Orange Belgium investeert in de uitrol van 'fiber-to-the-premise' (of FTTP) pilootprojecten in de Brusselse gemeenten Evere en Elsene. Daar zullen 15.000 bewoners en bedrijven gebruik kunnen maken van een glasvezelnetwerk, met mogelijkheden tot multi-gigabitsnelheden.

De bedoeling is dat in de toekomst ook andere telecomoperatoren hun eigen apparatuur erop kunnen aansluiten, zo meldt het bedrijf. Een 'fiber-to-the-premise'-netwerk is gericht op multi-gigabit symmetrische snelheid en bandbreedte.

Hoewel de uitrol zich in een eerste fase alleen op Evere en Elsene richt, zou Orange Belgium het later kunnen uitbreiden naar andere gemeenten zoals Schaarbeek. Met het pilootproject in Brussel wil Orange Belgium reageren op de oproep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de glasvezelinfrastructuur te benutten.

Het open glasvezelnetwerk wordt uitgerold in samenwerking met de lokale besturen en stakeholders. Het volledig open FTTP-netwerk zal iedere telecomoperator die dat wenst ook passieve toegang verlenen tot de infrastructuur. 'Zo'n open model is het enige dat niet discrimineert en volledige onafhankelijkheid garandeert, zodat alle operatoren hun klanten een uniek aanbod kunnen aanbieden', klinkt het bij Orange Belgium. Een open model stimuleert volgens het bedrijf de concurrentie en innovatie omdat elke operator op zijn eigen tempo zijn eigen actieve netwerkapparatuur kan gebruiken, wat de mogelijkheid tot verschillende standaarden belichaamt. Bijgevolg biedt het de consument andere quality of service, apparatuur en prijzen, wat een positieve invloed heeft op de klantentevredenheid.

