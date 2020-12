Zowel Isabelle Vanden Eede als Bart Staelens komen voortaan in het directiecomité van Orange Belgium. Beiden werken al jaren voor de telecomgroep.

Isabelle Vanden Eede, 45 jaar, is Chief Brand, Communication & CSR Officer en werkt al tien jaar voor Orange. In die hoedanigheid was ze onder meer verantwoordelijk voor de rebranding van Mobistar naar Orange. Ze wordt de tweede vrouw in het Executive Committee van de groep, na Chief People Officer Isabel Carrion.

Bart Staelens, 54 jaar, werkt sinds 1999 voor het bedrijf, met enkele zijsprongen naar de Orange Group. Zo werkte hij drie jaar voor Orange Business Services in Moskou en was hij tot begin dit jaar drie jaar actief als Chief Transformation Officer bij Orange Egypt. Vandaag is hij 5G Program Director en is hij Chief Transformation & Customer Experience Officer.

Het directiecomité van Orange Belgium blijft verder ongewijzigd. De groep groeit daarmee van acht mensen naar tien.

